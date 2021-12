Estação Plural da Bienal do Livro do Rio destacará vozes LGBTQIAP+

A Bienal do Livro do Rio de Janeiro oferecerá ao público, nos dias 9 e 12 deste mês, às 19h, um espaço na Estação Plural para mesas de debate com autores LGBTQIAP+. O mediador será o curador do evento, cineasta e escritor Felipe Cabral. Aberta nesta sexta-feira (3), a Bienal do Livro vai até o dia 12, no Riocentro, Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense.