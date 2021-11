Black Friday: O POVO faz promoção para novos assinantes

O leitor que assinar O POVO+ terá direito a dois cursos da Fundação Demócrito Rocha (FDR). O POVO+ é a primeira plataforma multistreaming de jornalismo e cultura da América Latina. E quem fizer a assinatura da versão impressa (que também dá direito ao O POVO+) ganhará seis livros impressos mais dois cursos on-line da FDR.



Os seis livros a que o assinante terá direito são: “Do Nordeste ao Infinito – Coletânea de crônicas”, Rachel de Queiroz; “Quando o amor é de graça”, Raymundo Netto; “20 Filmes na cena social: Trabalho, educação e sociabilidade humana na lente do cinema”, vários autores; “Os espantos”, Tércia Montenegro; “Antologia HQ 2”, vários autores | Raymundo Netto (org.); e “Sobre os felizes”, Socorro Acioli.

Os dois cursos que os novos assinantes ganharão poderão ser escolhidos entre estes: Literatura Cearense, Marketing Digital, Básico de histórias em quadrinhos, Formação de mediadores de leitura e Capacitação de agentes culturais. Confira mais informações abaixo.

O assinante da edição impressa tem acesso a todos os benefícios da assinatura digital, como acesso ao Clube O POVO+, com descontos em lojas e serviços sem custo extra na assinatura. Além disso, tem à disposição a opinião dos melhores colunistas do Ceará nas edições impressas e exclusivas digitais, mais de 500 reportagens exclusivas e mais de 20 podcasts com atualização semanal e quinzenal.

Para Vinícius Costa, analista de Assinaturas do O POVO, agregar mais benefícios ao novo assinante é o principal motivo dessa ação. “A partir desta promoção, entregamos um bom serviço ao novo assinante, mas também agregamos mais benefícios e mais valor. Agregamos com os cursos e o acesso aos livros, além da economia que está sendo gerada em cada assinatura”, avalia.

Um valor imensurável que é entregue, cita Vinícius, são as conexões ao novo assinante, a partir do conteúdo de qualidade, da curadoria das editoras que selecionaram as obras e do acesso à capacitação e à criação de novas possibilidades que podem surgir a partir dos cursos da Fundação.

A promoção é uma oportunidade para se aperfeiçoar e conhecer mais dos cursos disponíveis da FDR. Além de se inscrever gratuitamente nos cursos, o leitor terá todo o suporte e a excelência de uma instituição de ensino comprometida com seus cursistas, que alcança, em todos os estados brasileiros, quem está em busca de novas informações e mais conhecimento.

Serviço



Promoção do O POVO para novas assinaturas

Até o dia 30/11, com seis livros e dois cursos da FDR

Mais informações: (85) 3254.1010 e https://materiais.opovo.com.br/blackfriday

Livros e Cursos





O assinante terá direito aos seis livros:



1. “Do Nordeste ao Infinito – Coletânea de crônicas”, Rachel de Queiroz

Reunião de crônicas de Rachel de Queiroz publicadas entre 1940 e 2002 no O POVO. Nela, os elementos nordestinos e sertanejos são traduzidos em palavras que refletem o amor da autora por suas origens.

2. “Quando o amor é de graça”, Raymundo Netto

Uma reunião de crônicas do autor publicadas em sua coluna no caderno “Vida&Arte”, do O POVO. De forma leve, poética e humorada, o autor desperta reflexões e divagações sobre as relações humanas e o cotidiano.

3. “20 Filmes na cena social: Trabalho, educação e sociabilidade humana na lente do cinema”, vários autores

O que aconteceria se um grupo de profissionais distintos, estudiosos e analistas da organização política e econômica do país também fossem fãs de carteirinha da 7ª arte, o cinema? Este livro traz a resposta.

4. “Os espantos”, Tércia Montenegro

A obra apresenta algumas das crônicas publicadas durante dois anos pela autora no O POVO. A leveza, o passeio por diversos temas, triviais ou importantes, desde que suponham mistério, compõe a marca de “Os espantos”.

5. “Antologia HQ 2”, vários autores | Raymundo Netto (org.)

Uma coletânea exclusiva de quadrinhos em variados formatos e estilos, reunindo o melhor da produção do segmento no estado do Ceará com o propósito de provocar e divertir, mas também de orientar a sua utilização de forma pedagógica em sala de aula.

6. “Sobre os felizes”, Socorro Acioli

Se ler é viajar, “Sobre os felizes” é motivo extra para arrumar as malas da imaginação e circular pelo mundo das pequenas histórias que a escritora talha neste primeiro livro de crônicas, reunião de seus textos publicados no caderno “Vida&Arte”, do O POVO.

O assinante terá direito a dois cursos, entre estes:



Literatura Cearense

Marketing Digital

Básico de histórias em quadrinhos

Formação de mediadores de leitura

Capacitação de agentes culturais