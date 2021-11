Aumento de pessoas no mar pode explicar mais ocorrências com tubarões

Dois acidentes envolvendo tubarões deixaram duas pessoas feridas em praias de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, nos dias 3 e 14 de novembro. Os ferimentos causados foram leves e eram compatíveis com a mordedura de tubarão, de acordo com informe técnico do Laboratório de Pesquisa de Elasmobrânquios da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

O presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo de Elasmobrânquios, colaborador do Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões e professor da Unesp Otto Bismarck Gadig foi o responsável pela confirmação dos dois acidentes. Ele explicou que quanto maior o número de pessoas no mar e quanto mais as pessoas invadem esse ecossistema, maior é a chance de interação com a fauna marinha.

Segundo Gadig, ainda é precipitado apontar outras explicações para as ocorrências. “Os acidentes com tubarões no mundo aumentaram nos últimos 70 anos de acordo com o aumento populacional humano. Isso só reforça o que eu estou colocando”, disse. Ele ressaltou que ambos os casos ocorreram próximos a feriados, períodos que costumam gerar maiores aglomerações em praias.

No entanto, o especialista acrescenta que outras causas para esses acidentes só poderão ser confirmadas por meio de monitoramento ao longo do tempo. “Se tem outros fatores de pano de fundo, ou seja, mudanças climáticas, fatores oceanográficos, alguma perturbação no ecossistema, isso é possível de saber, mas não agora. Então, é ficar monitorando a situação para ver se esses acidentes se repetem para tentar achar explicações ligadas a processos mais complexos”, explicou.

Cuidados

O professor avalia que, quando os acidentes são ocasionais, como esses de Ubatuba, não é necessário fechar praias, mas as pessoas podem tomar alguns cuidados básicos. “São condutas preventivas que a gente pode sugerir para as pessoas evitarem ou diminuírem o risco de encontrar com tubarões, lembrando que mesmo sem essas condutas o risco é muito baixo”, disse.

Entre os cuidados que podem ser tomados pelos banhistas, o professor citou não entrar no mar sozinho, procurar ficar em grupo; não entrar no mar se tiver com algum ferimento que possa sangrar, porque esses animais são muito sensíveis do ponto de vista sensorial; não urinar na água, já que isso pode atrair um animal que esteja por perto.

O professor sugere ainda que as pessoas evitem entrar no mar em horário de escuridão, à noite, no final da tarde ou começo do dia, porque muitas espécies são mais ativas para alimentação nesse período. Também não é recomendado usar objetos brilhantes que podem refletir a luz do sol e brilhar, o que poderia ser confundido com pequenos peixes que são eventualmente presas de tubarões.

