Motociclista bate em carro e cai da Ponte Rio-Niterói

Após uma colisão com um carro na manhã desta terça-feira, 23, um motociclista caiu da Ponte Rio-Niterói. O homem de 46 anos foi resgatado com vida, mas não resistiu aos ferimentos e chegou morto ao hospital. A batida ocorreu na subida do Vão Central, em direção a Niterói. Imagens da TV Globo flagraram a condutora do carro sendo atendida pelo SAMU.



Um helicóptero do Corpo de Bombeiros ajudou nas buscas e deu apoio na retirada da vítima do mar. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o homem foi levado para o Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, no entanto, veio a óbito no trajeto. As informações são do G1.



O Corpo de Bombeiros também contou com a ajuda de pescadores em um barco, que encontraram o motociclista boiando e sinalizaram à equipe de resgate. O condutor caiu de uma altura de 70 metros, a qual é a diferença entre Vão Central da Ponte e o mar. Por baixo do local passam várias embarcações e navios a caminho do Porto Rio e aguardam ordem para atracar.

Tags