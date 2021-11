Homem é preso após se masturbar dentro de ônibus em Salvador

Um homem foi preso após ser flagrado se masturbando dentro de um ônibus no Terminal da Barroquinha. O ônibus fazia a linha Parque São Cristóvão x Barroquinha.

Um dos passageiros chamou a polícia ao ver o ato. Segundo informações da Polícia Militar, ao chegarem ao local, policiais do 18º BPM encontraram o suspeito com o zíper da bermuda aberto e em vias de fato com outro passageiro.

O homem foi revistado e levado para a Central de Flagrantes. Segundo a Polícia Civil, as vítimas que chamaram a guarnição da PM não compareceram na delegacia para registrar a ocorrência.

Do Correio 24h para a Rede Nordeste

