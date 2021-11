Inep faz balanço sobre primeiro dia de provas do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), realiza coletiva para comentar as principais estatísticas deste primeiro dia de provas do Enem 2021. Participam da coletiva o ministro da Educação, Milton Ribeiro e o presidente do Inep, Danilo Dupas. */

Acompanhe a cobertura da Agência Brasil sobre o Enem 2021:

