Live traz sucessos de grandes nomes da música nacional do século 20

Com direção de Diego Morais e roteiro de Pedro Henrique Lopes, o programa vai apresentar quadros com muita música e brincadeiras interativas para toda a família. Segundo a assessoria de imprensa da Entre Entretenimento, produtora do espetáculo, o musical Vitrolinha Animada começa quando os amigos e vizinhos Gabi (Analu Pimenta) e Tiago (Oscar Fabião) descobrem uma vitrola antiga da vovó (Martina Blink). “A cada disco que eles colocam na vitrola, são transportados para um universo mágico. Achando que a vitrola está com defeito, a dupla vai ter que usar a imaginação para fazer o aparelho antigo voltar a funcionar”.

Cultura viva

A cada novo disco colocado na vitrolinha são ouvidos sucessos como Tem gato na Tuba, Balancê, Carinhoso e Pirulito que bate, que alegram e divertem o público. O roteirista Pedro Henrique Lopes revelou que vai mostrar as músicas de antigamente para as crianças “é de extrema importância, pois faz com que nossa cultura se mantenha viva e presente em todas as gerações”.