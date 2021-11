CCBB Rio comemora Dia Nacional da Alfabetização

Hoje, 14 de novembro, é comemorado o Dia Nacional da Alfabetização.

A data foi instituída em 1966, para homenagear a criação, em 1930, do Ministério da Educação e Cultura. Para celebrar a data, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) do Rio de Janeiro destaca eventos promovidos pelo programa Educativo.

Às 15h, ocorre a oficina Jogo das Linguagens, para crianças a partir de 3 anos e suas famílias, mediante inscrição prévia pelo site Eventim. Com duração de uma hora, o jogo trabalha com a composição e leitura de linguagens secretas e inventadas, criando códigos que podem ser utilizados para escrever mensagens, traduzir ideias sobre o mundo e contar histórias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também neste domingo, o centro cultural, está com visitação aberta para as exposições Nise da Silveira – A Revolução pelo Afeto, Brasilidade Pós-Modernismo e Apartamentos.

A entrada é gratuita, mas requer reserva de ingresso pelo site Eventim, ou retirada na bilheteria do CCBB.



A apresentação do passaporte vacinal contra a covid-19 e o uso de máscara são obrigatórios.

Tags