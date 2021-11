ViradaSP Online terá shows de Chico César e Bia Ferreira

Na programação também estão intervenções artísticas do município de Serrana. Serão transmitidos conteúdos de destaque do cenário cultural da região como o show de Adriano Caconde e Banda; o grupo Mississippi Devils; o Grupo de Sopros e Percussão da Banda Sinfônica Municipal de Serrana; o espetáculo de dança Serrana pela Dança com a Cia. Urban Bronx e a Cia. de Reis Unidos de Serrana.

“A Virada SP é uma iniciativa de ampliação do acesso à cultura e de formação de público que valoriza a diversidade e a qualidade”, disse, em nota, o secretário de Cultura e Economia Criativa do estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. “O objetivo é ressaltar o papel estratégico das expressões artísticas para a promoção do desenvolvimento humano e econômico de todas as regiões do estado.”

Confira a programação:

12h Início da transmissão

12h10 Grupo de Sopros e Percussão da Banda Sinfônica Municipal de Serrana

13h30 Adriano Caconde e Banda

14h10 Serrana pela dança, com Cia Urban Bronx

15h20 Falamansa

16h30 Cia. de Reis Unidos de Serrana

17h20 Bia Ferreira

18h20 Rolando Prosa, com Rolando Boldrin

18h30 Entre Amigos, com William Brito & Maritaca, Zé Fernando & Felipe e Lélia Lis

20h Chico César

21h30 Banda Mariô

22h15 Banda Leso

23h Banda Mississipi Devils

