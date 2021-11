Museu Nacional começa restauração das fachadas e telhados

Desde 2020, instituições brasileiras e internacionais que estão empenhadas na reconstrução do equipamento cultural fazem parte do Projeto Museu Nacional Vive. O projeto tem realizado ações como a reforma e ampliação da Biblioteca Central do Museu, a implantação do Campus de Pesquisa e Ensino e a proteção de elementos artísticos e históricos do Paço e do Jardim das Princesas. Agora, avança para a fase de obras no Palácio. Até o momento, já foram captados R$ 244,8 milhões para o restauro do museu.

O Projeto Museu Nacional Vive é uma cooperação entre a UFRJ, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e o Instituto Cultural Vale com patrocínio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Bradesco e da Vale. Também apoiam a iniciativa o Ministério da Educação (MEC), a bancada federal do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e o governo federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura,

