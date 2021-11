Enem 2021: 29 coordenadores do Inep pedem exoneração coletiva

Pedidos ocorrem em meio à insatisfação dos servidores com o atual presidente do Inep, Danilo Dupas Ribeiro. Ele é acusado de desmonte do órgão mais importante do MEC, assédio e desconsideração de aspectos técnicos na tomada de decisões

Nesta segunda-feira, 8, um total de 29 coordenadores do Ministério da Educação (MEC), responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pediram exoneração e dispensa coletiva. O pedido ocorre faltando 13 dias para aplicação da primeira prova do Enem 2021. O exame será realizado nos dias 21 e 28 de novembro e conta com mais de três milhões de estudantes inscritos. Na última sexta-feira, 5, dois coordenadores já haviam pedido exoneração dos cargos do MEC.

Os pedidos acontecem em meio à insatisfação dos servidores da autarquia com a atual presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Danilo Dupas Ribeiro é acusado pelos funcionários de desmonte do órgão mais importante do MEC, assédio e desconsideração de aspectos técnicos na tomada de decisões.

Conforme a carta de demissão, divulgada pelo Estado de São Paulo (Estadão), os servidores informaram que eles entregam os cargos por causa da “fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do Inep”. Afirmam, no entanto, que pretendem continuar à disposição do Inep pelo “compromisso com a sociedade e o empenho com as atividades relacionadas às metas de 2021”.

Por volta do meio-dia desta segunda, 8, eram apenas 13 nomes que haviam solicitado o pedido de exoneração, no entanto, mais funcionários decidiram assinar a carta ao longo do dia. Na sexta-feira, 5, os dois coordenadores que também pediram para deixar os cargos são ligados a áreas cruciais do Enem: a montagem da prova e a logística.

Entre os servidores que assinaram a carta desta segunda, estão coordenadores gerais de áreas, como Marcela Guimarães Côrtes, da gestão de pessoas do Inep. Alguns deles haviam sido designados para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do contrato com a Fundação Cesgranrio, empresa responsável para aplicação da prova. Danusa Fernandes Rufino Gomes era a gestora do contrato.

Além disso, alguns dos servidores que estão deixando o cargo têm experiência na aplicação da prova, e quase todos participaram da equipe para gestão de incidentes no ano passado, que cuida de eventuais problemas no dia do exame. Com as saídas agora, não está claro quem fará parte desse comitê de crise.

Integrantes da Cesgranrio, consórcio contratado para aplicar o Enem, temem o que possa acontecer com a prova sem a interlocução e a experiência dos técnicos que têm deixado seus cargos. A presidência do Inep ainda não se manifestou.

Lista de quem pediu exoneração nesta segunda-feira, 8:

Adelino Nunes de Lima;

Alani Coelho de Souza Miguel;

Andréia Santos Gonçalves;

Camilla Leite Carnevale Freire;

Claudia Maria Ribeiro Gonçalves;

Barbosa Marques;

Clediston Rodrigues Freire;

Danusa Fernandes Rufino Gomes;

Denys Cristiano de Oliveira Machado;

Douglas Estevão Morais de Souza;

Edivan Moreira Aredes;

Elysio Soares Santos Junior;

Francisco Edilson de Carvalho Silva;

Gizane Pereira da Silva;

Helciclever Barros da Silva Sales;

Helio Pereira Feitosa;

Hélida Maria Alves Campos Feitosa;

Karla Christina Ferreira Costa;

Leonardo Ferreira da Silva;

Marcela Guimarães Côrtes;

Natalia Fernandes Camargo;

Nathalia Bueno Póvoa;

Patricia da Silva Onório Pereira;

Rita Laís Carvalho Sena Santos;

Rosária Duarte Melo;

Samuel Silva Souza;

Saulo Teixeira dos Santos;

Silvana Maria Lacerda Gonçalves;

Vanderlei dos Reis Silva;

Victor Rezende Teles.

