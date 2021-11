Vídeo: "É fome, por favor, é fome" diz homem pedindo alimento em área residencial de Brasília

O vídeo de um homem implorando por alimento em Brasília repercutiu nas redes sociais, nesta terça-feira (2) e continuou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais desta quarta-feira (3).

Se identificando como Marcos, o rapaz pergunta se alguém pode comprar arroz e leite para a família e, em seguida, grita: “é fome, por favor, é fome!”. O momento foi registrado por um morador de um dos condomínios, que afirmou que a cena tem se repetido no local.

Jornalista, Carlos Alberto Júnior filmou o apelo que mostra um retrato da fome e da pobreza no Brasil e, em seguida, desceu para falar com Marcos. Em entrevista ao jornal O Globo, ele contou que o homem disse morar em Goiás, mas que toda semana vai a Brasília para pedir alimentos porque está desempregado.

Essa cena tem se repetido toda semana aqui na quadra. Famílias famintas param embaixo dos blocos e pedem qualquer tipo de ajuda. Esse rapa se apresenta como Marcos e grita: “É fome!” Eu nunca havia presenciado isso na vida! pic.twitter.com/egb8nSoHRB — Carlos Alberto Jr. (@cajr1569) November 2, 2021

Na ocasião, o homem estava acompanhado pela mulher e um casal de adolescentes, que disse serem seus filhos. Ele disse ainda que deixou outras quatro crianças em casa, com fome. "Quando fui falar com ele, ele disse que não estava fazendo nada errado e só precisava pedir comida. Ele é ajudante de pedreiro, disse que não tem preguiça de trabalhar, mas que não encontrava emprego", relatou o morador.

"Essa cena tem se repetido toda semana aqui na quadra. Famílias famintas param embaixo dos blocos e pedem qualquer tipo de ajuda. Esse rapa se apresenta como Marcos e grita: “É fome!” Eu nunca havia presenciado isso na vida!Nos comentários da publicação, internautas escreveram que o Distrito Federal inteiro convive com cenas de pessoas implorando por comida diariamente. Um deles escreveu que onde mora um rapaz passa gritando nos blocos "ajuda pelo amor de Deus", e complementou afirmando que em 15 anos morando em Brasília, nunca tinha visto situação semelhante. Outro compartilhou o mesmo relato, e disse ainda que nos supermercados e bancos as cenas são frequentes", escreveu Carlos Alberto.

Pesquisa divulgada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) apontou que a pandemia deixou 19 milhões de pessoas com fome em 2020, atingindo 9% da população brasileira. O número de pessoas nessa situação quase dobrou, quando comparado à pesquisa do IBGE de 2018, que identificou 10,3 milhões de brasileiros nessa condição.

O Nordeste foi a região brasileira com o maior número absoluto de pessoas nessa condição. De acordo com o estudo, são quase 7,7 milhões de nordestinos que passam fome, dentro do que se considera grave insegurança alimentar. A região Norte, por sua vez, representa 14,9% das pessoas que não têm o que comer no país.

Os dados mostram ainda que mulheres e negros são a parcela mais atingida pela fome. A falta se alimentos foi registrada em 11,1% dos domicílios chefiados por mulheres. Quando a pessoa de referência é um homem, a parcela dos que passam fome é de 7,7%. Entre pessoas pretas ou pardas, cerca de 10,7% dos lares enfrentam insegurança alimentar grave, contra 7,5% entre os brancos.

Do Jornal do Commercio para a Rede Nordeste