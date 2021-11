Estradas de SP registram pontos de lentidão na volta do feriado

A capital paulista tem trânsito tranquilo na tarde desta terça hoje (2), retorno do feriado do Dia de Finados. Mas, nas rodovias há pontos de lentidão e de tráfego intenso. A Via Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, apresentava trânsito lento no sentido Rio-SP, entre os quilômetros (KM) 99 e 109, em Pindamonhangaba, devido a reflexo de acidente, por volta das 16h. Nos outros trechos o tráfego está normal.

A Rodovia dos Bandeirantes, que liga a capital paulista ao interior do estado apresentava tráfego normal por volta das 16h. Entre os quilômetros 48 e 23 no sentido capital, tem trânsito proibido para caminhões, que devem utilizar a Rodovia Anhanguera. Na pista sentido Sul (Interior - Capital) há obras em Cajamar na pista Expressa.

Caminhões

A Via Anchieta está com Operação Comboio em vigor. As rodovias do SAI (Sistema Anchieta - Imigrantes) têm tráfego normal, tanto em direção ao Litoral quanto no sentido São Paulo. O tempo está encoberto e com neblina no topo da serra, onde a visibilidade está prejudicada. A interligação do Planalto está bloqueada nos dois sentidos devido à neblina e, também, por motivo operacional.

Os caminhões que seguem em direção a São Paulo devem acessar o trecho de serra da Via Anchieta. A alça de acesso ao bairro, na saída 20 da pista marginal da via, sentido litoral, está bloqueada para obras. Além disso, a faixa da direita está bloqueada no trecho, mas não há registro de lentidão, porque há três faixas abertas para o tráfego.

O SAI está em operação normal. Para a descida, o motorista pode utilizar a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra ocorre pelas pistas norte das duas rodovias.

Litoral

Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP 055/Rio-Santos), que liga a capital ao litoral norte, tem tráfego intenso no sentido São Sebastião. O tempo está instável e a visibilidade reduzida.

A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega apresenta tráfego normal tanto no sentido Praia Grande/Litoral Sul, quanto no sentido SP.

Segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artes), o retorno para São Paulo deve ter tráfego maior até às 18h desta terça-feira.

O rodízio de veículos n capital paulista está suspenso nesta terça-feira (2), mas funciona normalmente na quarta-feira (3).

