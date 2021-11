Hoje é Dia: veja datas comemorativas e feriados de novembro de 2021

Nascimento do cineasta italiano Luchino Visconti (115 anos)

Nascimento da atriz, roteirista e produtora teatral fluminense Marieta Severo (75 anos)

Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas - data reconhecida pela ONU

Dia de Finados - comemoração de seguidores da Igreja Católica Apostólica Romana e cristãos de outras tradições. A data, também conhecida como Dia dos Mortos, é celebrada com feriado no Brasil, de acordo com a Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002

Nascimento da historiadora cearense Maria Yedda Leite Linhares (100 anos) - foi diretora da Rádio MEC

Morte do maestro francês Paul Mauriat (15 anos) - foi um orquestrador especializado em easy listening. Seu trabalho mais famoso é de 1968: L'amour est bleu (Love is Blue), originalmente gravado por Andre Popp

Fundação da Chevrolet Motor Car Company pelo engenheiro de automóveis Louis Chevrolet (110 anos)

Arqueólogos franceses localizam o palácio de Cleópatra sob as águas do porto de Alexandria, no Egito (25 anos)

Dia Mundial da Reserva da Biosfera - comemoração instituída pela Unesco para ser festejada no mês do aniversário do lançamento do programa Homem e a Biosfera, que veio a público entre 9 e 19 de novembro de 1971, e que está relacionado com a Rede Mundial de Reservas da Biosfera