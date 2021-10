Homem é mordido por cavalo e quase é picado por cobra venenosa instantes depois

O caso ocorreu em uma fazenda no Mato Grosso do Sul

Heitor Luiz estava sozinho na fazenda da família localizada em Inocência, em Mato Grosso do Sul, quando decidiu ir ao curral na lida com o gado e, em poucos minutos, foi mordido por um cavalo na região da costela e quase foi picado por uma cobra jararaca. O caso ocorreu na última quarta-feira, 27. O produtor rural disse que por pouco não aconteceu algo mais grave.

Familiarizado com o cavalo Simba, Heitor tentou acalmá-lo quando percebeu que o animal estava muito agitado, mas acabou recebendo uma mordida na costela ao mexer na cela do equino. Apesar da "dor absurda" que sentiu no momento, o homem acredita que o animal não teve a intenção de machucá-lo.

"Mais pareceu um belisção por parte dele, porque, se quisesse machucar, teria machucado muito mais. Depois fui contar para o meu pai, que já levou duas modidas e ele falou que ia ficar doendo por muito mais tempo e que, pelo menos, eu teria história para contar", disse Heitor em entrevista ao portal G1 Mato Grosso do Sul.

Mas a história que o produtor rural tem para contar teve um novo incremento. Acontece que logo após ter recebido a mordida de Simba, o homem pulou de uma plataforma elevada do curral e, na aterrissagem, pisou sem intenção na cabeça de uma jararaca, escapando de uma picada.

"Foi só um tempo depois que a encontrei (a cobra), com o pisão que eu dei e aí ela já estava morta. Foi azar dela e sorte minha. Não queria ter matado o animal, mas, se tivesse sido em qualquer outra parte ela teria me ofendido, me picado, como a minha avó dizia. E aí seria bem complicado, principalemente porque estava sozinho naquele instante", afirmou o homem.

O acontecimento foi publicado nas redes sociais por Heitor e os comentários diziam que a mordida do cavalo era, na verdade, uma forma de o animal alertar o homem da existência de uma cobra venenosa no local. "Eu não acredito no acaso. Acho que, de certa maneira, foi sim um livramento e mais que isso, foi um aviso, principalmente porque a gente acaba fazendo tudo no automático", completou.

