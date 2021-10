Feriado de Finados deve ter tempo ameno e chuvoso em São Paulo

São Paulo amanheceu hoje (29) com céu encoberto e temperatura amena. A previsão é que o sol apareça entre nuvens e as temperaturas aumentem. Pelas estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, observa-se 16°C em média.

Segundo o CGE, no decorrer do dia as temperaturas permanecem amenas e a máxima pode chegar aos 24°C. Entre a tarde e a noite, a propagação de áreas de instabilidade favorece a ocorrência de chuvas com intensidade variando entre fraca e moderada.

A tendência para os próximos dias até o feriado de Finados, na terça-feira (2), é que o tempo siga instável com muita nebulosidade, temperaturas amenas e chuvas que devem variar entre fracas e moderada intensidade nos próximos dias.

Sol entre nuvens

No sábado (30), o tempo não muda muito e o sol aparece entre nuvens, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 16°C e máximas que podem superar os 24°C. No decorrer da tarde retornam as condições de chuvas, que devem apresentar intensidade variando de fraca a moderada na região da Grande São Paulo.

Para o domingo (31), a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, temperatura mínima de 15ºC e máxima de 20ºC. Já para a segunda-feira (31) a previsão é de poucas nuvens com chuva isolada, temperatura mínima de 15ºC e máxima de 23ºC.

Na terça-feira (2), feriado, o Inmet prevê tempo encoberto com chuvisco. As temperaturas devem ficar entre mínima de 15ºC e máxima de 27ºC.

