Estado do Rio registra menor número de homicídios dolosos desde 1991

Os homicídios dolosos (com intenção de matar) caíram 6% no estado do Rio de Janeiro na comparação entre os nove primeiros meses deste ano e o mesmo período de 2020. O total de 2.505 mortes é o menor já registrado para esses meses desde 1991, quando começou a série histórica do Instituto de Segurança Pública (ISP). Em setembro, o estado contabilizou 265 homicídios dolosos, um aumento de 11% em relação a igual mês de 2020. Os dados de violência no Rio de Janeiro foram divulgados hoje (29) pelo ISP.

O indicador de crimes violentos letais intencionais, que inclui homicídio doloso, roubo e lesão corporal seguidos de morte, recuou 5% na comparação entre janeiro e setembro deste ano ano com o mesmo período do ano passado. Foram 2.617 vítimas nos nove meses de 2021, o mais baixo registro do indicador no acumulado do ano desde 1999. Em setembro, foram 279 casos deste tipo de crime, o que representou aumento de 12% em relação a setembro de 2020.

Apreensão de armas

No mês de setembro foram apreendidas 496 armas de fogo, entre elas, 18 fuzis que foram tirados de circulação no estado. De acordo com o ISP, o volume de apreensões é 13% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, são 5.306 armas apreendidas, sendo que 278 eram fuzis. Em média, foram retiradas 19 armas por dia das mãos de criminosos. Nos nove primeiros meses deste ano, o indicador registrou alta de 9% em relação ao mesmo período de 2020.

Prisões

De janeiro a setembro, 25.621 pessoas foram presas em flagrante pelas polícias estaduais, que realizaram 16.423 apreensões de drogas em todo o estado. Em setembro, foram efetuadas 2.824 prisões, o que representa o maior total para o mês desde 2018. No acumulado do ano, o indicador subiu 11%. Em relação a setembro de 2020, o aumento chegou a 13%.

Roubos de carga

Com os 3.353 casos nos nove meses de 2021, o estado do Rio registrou queda de 13% nos roubos de carga na comparação com o acumulado do ano passado, o menor valor para o acumulado do ano desde 2013. Em setembro foram 392, o que significa avanço de 21% em relação a setembro de 2020.

Roubo de veículo

De janeiro a setembro, foram registrados 19.107 casos de roubo de veículos no estado do Rio, o menor total para o acumulado do ano desde 2012. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 0,2% em relação ao acumulado do ano. Em setembro foram anotados 1.998 casos, um aumento de 15% em relação a setembro de 2020.

Roubos de rua

Os roubos de rua, que incluem roubo a transeunte, de aparelho celular e em coletivo, somaram 51.488 casos nos nove meses de 2021, a menor quantidade para o acumulado do ano desde 2012. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 6% em relação ao período dos nove meses. Em setembro, foram 5.319, queda de 3% em relação a igual mês de 2020.

A diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz, comemorou a redução nos roubos de rua. “A queda nos roubos de rua em 2021 é extremamente positiva, ainda mais se levarmos em consideração que no ano passado esse indicador apresentou uma redução significativa por causa do nível do isolamento social no estado”, observou.

Para o governador do Rio, Cláudio Castro, os resultados indicam que a política de segurança do Executivo fluminense está no caminho certo.

“Estamos investindo cada vez mais nas polícias Civil e Militar, com equipamentos e pessoal. Ainda há muito a fazer, mas não há como não destacar essa queda consecutiva dos homicídios dolosos. Afinal, o bem mais precioso que temos é a vida”, disse.

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) têm por base os registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no mês de setembro.

