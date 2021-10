Feriado deve elevar em 54% movimento nos aeroportos da Infraero

12:38 | Out. 28, 2021

Os aeroportos da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) com voos comerciais regulares devem receber 776 mil passageiros, entre embarques e desembarques, entre amanhã ( 29) e quarta-feira (3). O movimento significa alta de 54% em relação ao registrado no mesmo feriado de finados (2 de novembro) em 2020, quando os aeroportos receberam 503.629 passageiros.

A expectativa é que os dias de maior fluxo sejam esta sexta-feira, com 147.446 viajantes, e a próxima quarta-feira, com 156.381. No período, também são esperadas 6.089 operações de pousos e decolagens.

“A projeção foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas. Comparou-se o estimado para 2021 com o mesmo feriado de 2020, quando houve redução nas atividades em função da pandemia de covid-19”, informou a Infraero, em nota.

Por causa da pandemia, a empresa ressaltou que os passageiros devem respeitar as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos dentro dos terminais que, além de sinalizados, têm veiculado mensagens audiovisuais.

Outra recomendação importante para evitar problemas no embarque é que os passageiros cheguem aos aeroportos com antecedência mínima de 1h30 para voos domésticos e 3h para voos internacionais.

Guia do Passageiro

Informações sobre viagens, direitos e responsabilidades do passageiro e da companhia aérea podem ser conferidas nas orientações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A página apresenta informações sobre oferta e compra de passagem, documentos para embarque, orientações em caso de atraso, cancelamento, preterição e acessibilidade.

