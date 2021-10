Vídeo mostra vendedor de supermercado sendo humilhado por gerente

11:27 | Out. 26, 2021

Cenas de um trabalhador ajoelhado limpando o chão de um hipermercado Carrefour em Mato Grosso do Sul enquanto a gerente fala: "olha aí, só pra você esse cara tem valor. Esses meninos, eles não limpam a casa deles”. De acordo com nota do supermercado, a gerente foi afastada e a situação será investigada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags