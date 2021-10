Bahia: Casal encontra moeda de R$ 1 real em acarajé

O engenheiro Pedro Sabóia Ribeiro de Souza, de 31 anos, e sua esposa foram surpreendidos com um acarajé “premiado” nessa terça-feira, 12. Os dois encontraram uma moeda de R$ 1 dentro de um dos bolinhos da porção comprada em uma praia do bairro Rio Vermelho, em Salvador. Pedro compartilhou a situação do “acarajé cashback” em suas redes sociais. As informações são do portal G1 Bahia.

“Teve gente que disse que era cashback, lembrança de dia das crianças, sinal dos céus, mentira, o escambau", contou em publicação. "E está aí a foto para vocês. Isso que eu chamo de valorizar a experiência do cliente."

Segundo o engenheiro, a moeda fazia parte do alimento, parecendo que tinha sido "estrategicamente posicionada para dar um charme ao prato, padrão raio gourmetizador". Ele encarou a situação de forma bem-humorada e levou a moeda para casa para guardar de lembrança.

O nome do local onde realizou a compra não foi revelado para não prejudicar as vendas do estabelecimento, segundo o engenheiro. Pedro afirmou ainda que não falou com a vendedora sobre o ocorrido para não gerar constrangimento. "Nos rendeu boas risadas, vida que segue", disse.

