Viatura da Polícia Militar que socorria bebê engasgado colide com caminhão

Uma colisão envolvendo um caminhão e uma viatura da Polícia Militar (PM) foi registrado na madrugada desta quarta-feira (13), por volta das 3h30, na Avenida Dr. Cláudio Gueiros, no bairro do Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os policiais que estavam no veículo conduziam uma mãe e uma criança que sofria com um engasgo quando aconteceu a batida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que esteve no local, os agentes da PM foram conduzidos ao Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife, pela própria corporação, enquanto a mãe e a criança foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Até a publicação desta matéria, não havia mais informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo da PM e dos ocupantes do caminhão.

