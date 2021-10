Youtuber Luciana de Farias morre por complicações de Covid-19

A youtuber tinha mais de 150 mil inscritos no seu canal e cerca de 55 mil seguidores no Instagram. Em suas redes sociais, a jovem recebeu o carinho de amigos e seguidores

Morreu no último fim de semana a estudante de Odontologia e youtuber Luciana de Farias. Conforme informações divulgadas pelo G1, a morte aconteceu em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. A youtuber tinha mais de 150 mil inscritos no seu canal e cerca de 55 mil seguidores no Instagram. Em suas redes sociais, a jovem mostrava a rotina como estudante e dava dicas de estudo. A universitária estava cursando o sexto período da graduação.

Em sua conta no Instagram, seguidores e amigos manifestaram tristeza pela morte da jovem: “Você me inspirou e motivou muitas pessoas por aqui, Lu! Meus sentimentos à família, que você descanse em paz!”, disse uma seguidora. A MFT School, escola com cursos de especialização para a área de atuação da jovem, também lamentou a morte nas redes sociais: “É com muita tristeza e pesar que recebemos a notícia do falecimento de nossa querida aluna Luciana Farias”.







