Polícia investiga mulher que supostamente deu loló para gato em Goiás

Uma mulher está sendo investigada pela Polícia Civil após supostamente dar loló para um gato, em Anápolis, em Goiás. O vídeo do possível crime viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver a mulher segurando o gato com força dentro de um carro e oferecendo uma lata para o animal inalar o conteúdo.

De acordo com o portal G1, o delegado Vander Coelho afirmou que a polícia está buscando os envolvidos para explicações, mas que nenhuma pessoa presente no vídeo foi identificada ainda. O delegado apontou que, mesmo após encontrar os envolvidos, será difícil incriminar apenas com as imagens. “Pelo vídeo apenas nós não temos como determinar que existisse ali alguma substância entorpecente”, alegou.

Leia mais | Polícia prende idosa por maltratar filhotes de gatos em Canindé

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas redes sociais, o público condenou a atitude da mulher e exigiu que medidas legais fossem tomadas. O delegado garantiu que, caso comprovado a presença de loló na lata, a suspeita será indiciada por maus-tratos.

Leia mais | Fiscalização contra maus-tratos de animais cai 25% em Fortaleza

O lança-perfume, mais conhecido como loló, é uma substância ilícita. A droga é, geralmente, usada por jovens em festas e pode conter éter etílico e clorofórmio em sua composição.

Tags