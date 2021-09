Acidente entre caminhão, ônibus e van deixa 12 mortos no sul da Bahia

Um acidente envolvendo três veículos na BR-101, na região do distrito de Mundo novo, em Eunápolis, no sul da Bahia, deixou 12 pessoas mortas e outras 17 feridas na noite da quarta-feira (29). Uma carreta bitrem levava toras de eucalipto quando um dos vagões se soltou, atingindo um ônibus, que fazia a linha de Itacaré-Porto Seguro, e uma van.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta estava acoplada a dois semirreboques. Quando o vagão se soltou, o caminhão tombou e a carga de toras caiu nos outros veículos na altura do KM 603, por volta das 19h30.

Ainda no local, 12 pessoas morreram, incluindo os motoristas do ônibus e da van. Dentre os feridos, seis casos têm lesões graves. Todos foram encaminhados para atendimento em hospitais de Eunápolis e Porto Seguro. O motorista do caminhão não foi encontrado no local.

Em nota, a Rota Transportes, responsável pelo ônibus, lamentou o acidente. Disse também que a empresa proprietária da carreta ainda não foi identificada. Conforme nota, a diretoria da Rota está fazendo todo esforço para atender as necessidades dos clientes envolvidos. Uma equipe da empresa foi até o local assim que se tomou conhecimento do acidente.

"Os feridos receberam os primeiros atendimentos ainda no local do acidente e, após avaliados pelo Samu foram encaminhados para os hospitais de Eunápolis e Porto Seguro e estão sendo acompanhadas pelos representantes da empresa", diz a nota. A identificação dos mortos ainda será realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

"A Rota Transportes lamenta o falecimento do motorista do ônibus, Sr. Leandro Assunção Oliveira e dos passageiros ainda não identificados e manifesta condolências a todos os seus familiares e amigos", acrescenta o texto.

Uma investigação vai determinar as causas do acidente.

