Tempestade de areia faz avião balançar em aeroporto de Ribeirão Preto

O avião estava vazio no momento do ocorrido e não houve nenhum ferido.

A tempestade de areia que atingiu cidades do interior de São Paulo e Minas Gerais no último final de semana, conseguiu balançar uma aeronave comercial que estava estacionada no aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto. A velocidade das rajadas de vento chegou perto de 100 km/h.

O avião de modelo ATR72, da Azul Linhas Aéreas, estava estacionado no pátio do local. Ele havia pousado na última sexta, 24, e sairia para viagem nesta segunda, 27. Segundo a Azul, a aeronave passou por uma manutenção para verificar se houve algum dano. "Logo após o ocorrido, a aeronave foi inspecionada pela área de manutenção", comunicou.

De acordo com o portal G1, o avião estava vazio no momento do ocorrido e não houve nenhum ferido. Na gravação, é possível ver a aeronave se balançando, além de outro objetos menores que são arrastados pela ventania. Segundo o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp), o registro em que o avião se desloca por causa da ventania ocorreu por volta de 15h35.

O "haboob ou habub", é um fenômeno climático que se forma a partir de uma tempestade comum de chuva e vento e não é tão comum de acontecer. Além de Ribeirão Preto, outras cidades registram tempestades de areia na tarde deste domingo, 26.

