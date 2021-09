Morre o cardeal cearense José Freire Falcão, arcebispo emérito de Brasília, vítima de Covid-19

O cardeal José Freire Falcão, 95, cearense, morreu na noite desse domingo, 26, de Covid-19. Arcebispo aposentado de Brasília (DF), ele estava internado desde o dia 17 de setembro, após ter testado positivo para a doença. A informação foi divulgada hoje no site da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).



O clérigo, natural de Ereré, município de Pereiro, no Ceará, que completaria 96 anos em 23 de outubro, teve uma piora em seu estado de saúde na madrugada do dia 24, apresentando complicações respiratórias, renais e sendo entubado. Ele estava internado no hospital Santa Lúcia, no DF.



De acordo com a CNBB, desde o início da pandemia, 20 cardeais foram infectados em todo o mundo. O cardeal Freire seria o segundo cardeal brasileiro contaminado pelo vírus. O primeiro foi o cardeal dom Eusébio Oscar Scheid, que faleceu em janeiro de 2021.

A arquidiocese de Brasília ainda não divulgou informações sobre o velório.





Em nota, a CNBB manifestou suas condolências aos familiares e amigos.

O cardeal José Freire Falcão



José Freire Falcão é cearense, de Ereré, município de Pereiro. Em 1938 ingressou no seminário da Prainha, em Fortaleza, ordenando-se padre na cidade de Limoeiro do Norte, em 1949. Foi professor de Física, Matemática, vigário cooperador, diretor artístico de rádio, bispo-coadjutor de Limoeiro do Norte e arcebispo de Teresina (PI).



Em maio de 1988 foi nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II e em 2004, aos 75 anos, deixou o comando da arquidiocese de Brasília.



