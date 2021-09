Covid-19: rede pública de Curitiba terá aula 100% presencial

Os alunos da rede pública municipal de Curitiba poderão voltar ao ensino exclusivamente presencial a partir da próxima segunda-feira (27).

Com a mudança, deixa de vigorar o sistema híbrido, em que alunos das unidades de ensino tinham de alternar a forma presencial e o acompanhamento das aulas na modalidade a distância.

As salas foram divididas em dois grupos, A e B, que se revezavam entre a ida à escola e a prática de ensino remoto.

De acordo com o anúncio feito hoje pela prefeitura, os pais poderão escolher se querem que os filhos acompanhem as aulas de forma 100% presencial ou se permanecem em casa.

Segundo a Secretaria de Educação, 70% das famílias manifestaram a opção de manter os alunos no presencial, enquanto 30% permanecerão no modelo remoto, assistindo às aulas pela TV Escola Curitiba.

As atividades escolares 100% presenciais deverão manter protocolos de segurança, entre eles, estão o uso de máscaras, a higienização com álcool em gel ou água e sabão, horários de entrada e saída escalonados para evitar aglomeração, interdição de bebedouros e desinfecção de móveis e materiais com álcool em gel.

