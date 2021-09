SP inicia projeto para recuperar mil moradias precárias em Heliópolis

A Secretaria de Habitação do governo do estado de São Paulo iniciou hoje (23) a recuperação de mil moradias precárias da comunidade de Heliópolis, na zona sul da capital paulista. A ação faz parte do Programa Viver Melhor, que beneficia famílias com renda de até cinco salários-mínimos e que residam em domicílios considerados inadequados em assentamentos precários.

Em Heliópolis, o programa investirá R$ 20 milhões em obras como a readequação de cômodos sem ventilação, com presença de umidade, reforma de paredes desgastadas, instalação de equipamentos hidráulicos e elétricos, e conexão com redes de abastecimento de água e coleta de esgoto.

“O objetivo do programa é realizar pequenas obras e reformas, mas que vão gerar a transformação na vida destas famílias nos quesitos de acessibilidade, salubridade e habitabilidade, premissas de uma vida digna”, disse o secretário de Estado da Habitação, Flavio Amary.

