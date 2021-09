Sem aceitar término da relação, homem usa facão para destruir carro da ex-namorada

Um homem foi flagrado, no início deste mês, desferindo golpes de facão no carro da ex-namorada após não aceitar o fim do relacionamento que mantinha com ela. O caso aconteceu na cidade de Itu (SP), e toda a cena foi filmada por câmeras de segurança do local. Informações são do portal de notícias G1 São Paulo.

Conforme visto em gravação, o homem primeiro aparece chegando ao local em seu próprio carro e o encostando no veículo da ex, que está estacionado próximo a uma calçada. Depois, ele estende o facão para fora da janela e começa a desferir golpes no automóvel da antiga companheira.

Visivelmente descontrolado, ele desce de seu carro e passa a utilizar a arma para destruir a fachada de um comércio do local. Logo em seguida, o homem se direciona ao veículo da ex e volta a desferir golpes de facão nele, danificando toda a lataria e quebrando as janelas antes de ir embora.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima não estava no momento da ação e só identificou que o autor do vandalismo era seu ex quando viu as imagens das câmeras. Ambos haviam terminado o namoro recentemente, e o homem não estaria aceitando o fim da relação, motivo pelo qual teria cometido o crime.

A mulher registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Itu. O caso continua sendo investigado, e a vítima teve uma medida protetiva deferida contra o ex, com base na Lei Maria da Penha.

