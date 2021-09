Polícia e MPRJ fazem operação contra sonegação fiscal de bebidas

O Ministério Público (MPRJ) e a Polícia Civil do Rio de Janeiro cumprem hoje (22) 21 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de sonegação fiscal, associação criminosa e crime contra administração pública. Os alvos da operação Kater são agentes públicos e representantes de empresas distribuidoras de bebidas dos estados do Rio e do Paraná.

A polícia e o MPRJ investigam corrupção de agentes públicos da operação Barreira Fiscal, encarregados da fiscalização do transporte de bebidas, as quais ingressariam no estado do Rio sem documentos fiscais e sem o devido recolhimento de impostos.

Os mandados foram expedidos pela Vara Única da Comarca de Itatiaia, no Rio, e contam com o apoio das secretarias estaduais de Fazenda do Rio e do Paraná, da corregedoria da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.

