Sem Censura recebe Wendell Belarmino, ouro na Paralimpíada de Tóquio

Após a melhor participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos, na edição de Tóquio 2020, o programa Sem Censura recebe o atleta Wendell Belarmino, medalhista de ouro na natação. A jornalista e mediadora Marina Machado conversa com o nadador nesta segunda (20), ao vivo, a partir de 21h30 na TV Brasil. Na pauta, os treinamentos e competições do nadador no Brasil e no exterior.

Natural de Brasília, Wendell Belarmino pratica natação desde os três anos, mesmo tendo nascido com glaucoma congênito, o que causou perda gradativa na visão. Não desistiu do esporte, e intensificou o treinamento na categoria em que compete, a Classe S11, que abrange os nados livre, costas, peito e borboleta para atletas com deficiência visual. Os resultados começaram a aparecer no Parapan de Lima, em 2019, quando ganhou quatro medalhas de ouro e duas de prata, além de quebrar recorde nos 100 metros livre. Foi o primeiro brasileiro a se classificar para a Paralimpíada de Tóquio 2020, ao conquistar medalha de ouro nos 50 metros livre no Mundial de Londres, em 2019, quando também levou medalhas de prata e de bronze.

Os debatedores convidados desta edição são Gustavo Cunha, jornalista esportivo, e Maíra Nunes, jornalista do Correio Braziliense.

Em seu novo formato semanal, o programa Sem Censura ganha ritmo ágil e linguagem clara e direta com a participação de debatedores convidados e interação com o público, que pode participar usando a hashtag #novoSemCensura, no Facebook, Twitter e Youtube.

