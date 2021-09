Queimamufa estreia neste sábado na TV Brasil Animada

TV Brasil Animada

Na contramão das emissoras privadas, a TV Brasil mantém forte a programação infantil: a manhã toda é dedicada aos desenhos educativos mantidos pela emissora. A nova programação, mais compacta, com produções mais refinadas e mais acessibilidade com recursos como áudio descrição, já alcançou cerca de 3,6 milhões de telespectadores nas praças Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, com picos de audiência de 1,6 pontos no Ibope, e levou a emissora a ficar entre as três primeiras na TV aberta em vários momentos*.

São quase 20 produções disponíveis. Entre elas estão os desenhos Chocolix que possui personagens negros e cuja intenção é a prevenção do bullying; Kiwi, para aprender palavras e se alfabetizar em inglês de uma maneira divertida; Pablo, que tem como personagem principal um menino com transtorno de espectro autista; Além da Lenda, que aborda o folclore brasileiro e os já consagrados Show da Luna e Detetives do Prédio Azul (DPA).

A programação completa você confere no site da TV Brasil.

Ficha técnica QueimaMufa Produção: Giros Filmes

Direção: Rodrigo Hinrichsen

Elenco:

Maria Luiza Galhano - Manu;

João Gabriel Pessanha - Rafa;

Thainá Gallo - Ciça;

Elvira Helena - Dona Sonia;

Higor Campagnaro - Miolo;

Ignacio Aldunate - Sebastian

