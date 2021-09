PM da reserva será investigado pela polícia após admitir ser racista em vídeo

Ontem, sexta-feira (17), a Polícia Civil de Santa Catarina abriu um inquérito para investigar um policial militar da reserva que admite, em vídeo postado nas redes sociais, ser racista, chama mulher de macaca e ameaça bater na vítima, que filma toda a ação.

Na gravação, o PM identificado como Hélio Martins, de 57 anos, afirma sobre filho da mulher que faz a filmagem: “Teu filho é um maldito de um negro desgraçado, que é pirracento.” Ela pergunta em seguida, “Por que você tem tanto ódio de gente morena?”, e ele responde: “Porque eu tenho ódio, porque eu sou racista, porque eu não suporto negro”.

Com medo, a mulher que grava e escuta as ofensas direcionadas a ela e seu filho, pede para não ser agredida. O policial da reserva pega um chinelo e diz: “Quer ver? Fala de novo. Fala de novo, sua macaca do c*, demônio, desgraçada”.

Em nota, a Polícia Militar de Santa Catarina disse que Hélio Martins está na reserva desde março de 2016. “A PMSC repudia toda e qualquer tipo de violência contra a mulher ou vulnerável, bem como qualquer tipo de racismo. Diante deste fato, a referida ocorrência deverá ser apurada com rigor por todos os processos legais”.

Ainda segundo o órgão, o caso agora será encaminhado à Corregedoria-Geral. O acusado e a mulher devem ser ouvidos pelas autoridades na próxima semana.



