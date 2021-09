Programa custeia candidatura de estudantes a universidades nos Estados Unidos; veja como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o programa Oportunidades Acadêmicas, iniciativa desenvolvida pelo EducationUSA, uma rede do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A iniciativa visa auxiliar financeiramente a candidatura de alunos com desempenho acadêmico acima da média, mas com recursos financeiros limitados para ingressar em universidades norte-americanas.

As inscrições, que começaram nessa quinta-feira, 16, contemplam os interessados em cursar Mestrado e Doutorado nos Estados Unidos e são gratuitas. O primeiro passo para a candidatura ao programa Oportunidades Acadêmicas é acessar o site da rede, preenchendo o formulário online em Inglês e enviando os documentos acadêmicos e financeiros.

Uma vez selecionados, os estudantes serão orientados pelo EducationUSA por mais de um ano e suas candidaturas serão custeadas pelo programa, incluindo: material de estudo para testes, acomodação para a realização das provas, alimentação, isenção de várias taxas referentes ao envio de documentos de aplicação, tradução de documentos acadêmicos e provas, visto de estudante e passagens aéreas.

De acordo com o EducationUSA, nas duas últimas seleções do programa para estudantes de Mestrado e Doutorado, mais de 60% dos candidatos eram provenientes de minorias, como mulheres, afrodescendentes ou indígenas. “Nós acreditamos no processo de empoderamento e transformação dos alunos em espaços acadêmicos”, diz em nota Jake Jacanin, conselheiro de Educação, Imprensa e Cultura da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

Desde que foi criado, em 2006, o Oportunidades Acadêmicas afirma que já auxiliou mais de 500 participantes, tanto em nível de graduação como pós-graduação, e mais de 260 foram admitidos em universidades norte-americanas.

O que é preciso para se candidatar para o Oportunidades Acadêmicas?

É obrigatório



Ser aluno com recursos financeiros limitados

Ter terminado o bacharelado em 2020

Ter domínio intermediário/avançado da língua inglesa

Ter um ótimo desempenho acadêmico

Ter um histórico de atividades extracurriculares, como estar envolvido em projetos de pesquisa e estágios acadêmicos e atuar em projetos de impacto social são valorizadas na análise do perfil

Como se inscrever

1. Acessar o site do programa: bit.ly/OPPGrad2021

2. Preencher o formulário de inscrição

3. Enviar documentos acadêmicos (ex: histórico escolar)

4. Enviar documentos financeiros (ex: comprovante de renda)

Inscrições abertas de 16 de setembro a 10 de outubro.

Mais informações aqui.

