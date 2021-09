Vocalista da banda Garotos de Ouro morre em acidente de trânsito em SC

O cantor da banda Garotos de Ouro Airton Machado, 62, morreu na madrugada desta segunda-feira, 13, em acidente de trânsito no município de Águas Mornas (SC). O artista dirigia o ônibus da banda, que saiu da pista e colidiu com um barranco em uma curva.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta de 1h40. Com Airton, estava uma mulher de 32 anos que ficou gravemente ferida e foi levada para um hospital da região. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. De acordo com o G1, o cantor seguia para o Litoral catarinense.

Fundador e vocalista





Além de vocalista da banda Garotas de Ouro, Airton Machado era um de seus fundadores. A Garotos de Ouro foi fundada em 1976, em Cruz Alta (RS), e é uma banda de músicas gaúchas tradicionais.

Um dos maiores sucessos da banda é a música "No Barulho do Meu Relho" e outros hits como "Vuco-Vuco" e "Me Dá Um Beijo".





Tags