Homem de 56 anos morre após cair de mureta em Belo Horizonte

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, anunciou nesta quinta que a capital mineira voltará a receber público nos jogos a partir do dia 28, na partida entre Atlético-MG e Palmeiras, no Mineirão, pela Libertadores.

Os jogos terão 30% da capacidade do estádio liberada para receber torcedores. A decisão foi tomada durante uma reunião entre o prefeito e os presidentes de Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG, junto com membros de torcidas organizadas.

A reunião também foi marcada pelo estabelecimento de medidas restritivas e imposições para que não haja aglomerações. Líderes das organizadas foram encarregados de orientar outros membros, para que não haja excessos que descumpram o protocolo estabelecido.

Recentemente, o Mineirão recebeu dois jogos com torcida: Atlético-MG 3 x 0 River Plate e Cruzeiro 1 x 0 Confiança. Especialmente após o jogo do Galo, Kalil fez duras críticas ao comportamento dos torcedores, que se aglomeraram e não respeitaram os protocolos estabelecidos.

A prefeitura do Rio de Janeiro também deu o aval para que o Flamengo receba torcedores a partir do dia 15 deste mês. Em reunião nesta quarta, todos os clubes da Série A, com exceção do Rubro-Negro, se disseram contra o retorno dos torcedores aos estádios enquanto ele não seja para todos.

