Homem joga tronco de árvore na rua para tentar parar carro e assaltar motorista

Um homem foi flagrado enquanto tentava assaltar um motorista no bairro Ilhotas, em Teresina (PI), na manhã da última terça-feira, 7. O que chamou a atenção, contudo, foi o fato do suspeito ter jogado um tronco de madeira no meio da rua para tentar parar o carro em que o alvo estava. A tentativa frustrada foi gravada por uma câmera de segurança do local. Informações são do portal de notícias G1.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem aparece correndo com o tronco nos braços e o joga no meio da rua, minutos antes do carro passar pelo local. No entanto, o objeto não chega a atrapalhar trajeto do veículo, que sequer chega a reduzir a velocidade.

| LEIA MAIS | Ceará chega a 934.181 casos e 24.112 mortes por Covid-19

+ Uma a cada cinco meninas cearenses afirma já ter sofrido violência sexual, aponta pesquisa

O suspeito ainda permanece alguns minutos observando o carro na lateral da rua, como se estivesse esperando ele parar para agir- mas isso não acontece. De acordo com 1° Batalhão da Polícia Militar do Piauí, ação foi uma tentativa de assalto e o policiamento da região foi ampliado após ocorrido.

Até o fim da tarde de quarta-feira, 8, o homem não havia sido preso nem identificado. Há ainda uma suspeita de que ele estava armado, uma vez que o vídeo mostra o momento em que suspeito parece retirar algo da roupa logo após o carro não parar.

Tags