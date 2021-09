Vídeo registra casal fazendo sexo em flutuante no lago de Palmas

Um vídeo de um casal fazendo sexo em um flutuante no lago de Palmas, capital de Tocantins, viralizou nas redes sociais nessa segunda, 6. O registro teria sido feito no dia anterior, no domingo, 5, por pessoas de uma segunda embarcação que navegava próximo ao local.

Sendo uma das alternativas procuradas atualmente para quem busca um momento de lazer, os flutuantes podem ser utilizados neste momento de pandemia se as regras de prevenção à Covid-19 forem respeitadas, como o limite de passageiros e o distanciamento social. De acordo com o portal G1 Tocantins, as embarcações saem geralmente durante o dia de um píer na Praia da Graciosa e fazem um passeio pelo lago de Palmas.

A Polícia Militar informou que não foi chamada. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) também informou que não houve registro do caso em nenhuma delegacia. O ocorrido, no entanto, é considerado como ato obsceno, de acordo com o Código Penal Brasileiro, tendo como pena detenção de três meses a um ano ou multa.

No vídeo, é possível ver o casal sozinho na parte superior do flutuante, enquanto o restante dos ocupantes encontra-se na parte inferior. No Twitter, usuários brincaram com a situação em comentários como: "Então por isso que os rolê de flutuante são tão cobiçados, né"; "Galera do flutuante achando que estava era no meio do oceano sem ninguém por perto?".

Então por isso que os rolê de flutuante são tão cobiçados né — Menino da Pecuária (@Gabresilva) September 6, 2021

galera do flutuante achando que tava era no meio do oceano sem ngm por perto era? haahahhaha — Rilana (@nanabarsih) September 6, 2021

Tags