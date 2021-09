PM informa que restabeleceu bloqueio na Esplanada dos Ministérios

Apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, já estão na Esplanada dos Ministérios para as manifestações pró-governo deste 7 de Setembro. Ao contrário do anunciado pela Polícia Militar do Distrito Federal, não houve um cordão de revista na chegada dos manifestantes ao local.

Uma linha de policiais dispostos no acesso à área apenas assistiu passivamente à chegada de pessoas com quaisquer objetos.

Ao longo dos ministérios, muitas barracas e pessoas estão portando varas e mastros de bandeiras.

Vendedores ambulantes aproveitaram para acessar a área com seus carros.

Até mesmo drones, cuja atuação seria limitada pelas autoridades nesta terça-feira, foram usados.

Somente no último trecho da Esplanada, já na altura do Ministério da Infraestrutura (no lado norte) e da Saúde (no lado sul) foram instalados detectores de metais - próximo de onde se espera que o presidente Jair Bolsonaro discurse no período da manhã.

A revista neste ponto gerou longas filas e muita aglomeração, sendo que quase a totalidade dos manifestantes não utiliza máscaras de proteção contra a covid-19.

Com muitos cartazes, os manifestantes pedem o fim do que chamam de "ativismo judiciário" e a saída de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Alguns falam também de intervenção federal no Supremo.

