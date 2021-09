Nacional da Amazônia celebra 44 anos no ar com programação especial

O Hoje é Dia de setembro lembra que o mês é marcado por mudanças. Em 2021, a mudança de estação - do outono para a primavera - ocorre exatamente no dia 22, às 16h21. Nesta data, haverá o equinócio (dia do ano em que dia e noite têm a mesma duração).

Setembro também é marcado pela transformação do Brasil de colônia para um país independente. Foi nesta data que dom Pedro I proclamou a Independência do Brasil às margens do Rio Ipiranga. O 7 de Setembro é o único feriado nacional do mês.

Neste mês, diversos veículos da Empresa Brasil de Comunicação também fazem aniversário. Já no dia 1º, a Rádio Nacional da Amazônia faz 44 anos. No dia 7 de setembro, a Rádio Sociedade (atual Rádio MEC) completa 99 anos no ar. Também nesta data, há 85 anos, a emissora mudou de nome para Rádio Ministério da Educação. No dia 12, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro completa 85 anos.

Setembro tem, ainda, os 75 anos de nascimento de Freddy Mercury (vocalista da banda Queen) no dia 5, os 20 anos dos ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos no dia 11, os 100 anos de dom Paulo Evaristo Arns, Zizinho, Zé Keti e Paulo Freire no dia 19, 85 anos de Luís Fernando Verissimo no dia 26 e o Dia Nacional da Televisão (dia 18) e do Rádio (dia 25).

As datas são alguns dos 128 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais.

Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para [email protected].

Nascimento da pintora paulista Tarsila do Amaral (135 anos) - considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina Dia do Professor de Educação Física - data voltada para a valorização e entendimento das várias modalidades que englobam essa profissão. Essa celebração ocorre nessa data por coincidir com a instituição da lei federal nº 9.696, em 1º de setembro de 1998, que regulamentou a profissão de educador físico e criou os conselhos federais e regionais de Educação Física Inauguração da linha de bondes em Santa Teresa (125 anos) Início das transmissões do Projeto Minerva (51 anos) Inauguração da Rádio Nacional da Amazônia (44 anos)

Nascimento do letrista, compositor e cronista fluminense Aldir Blanc (75 anos) Nascimento da cantora e atriz fluminense Edyr de Castro (75 anos) - fez parte do grupo musical As Frenéticas Dia do Repórter Fotográfico - comemoração extraoficial de brasileiros, que aparece listada em vários calendários brasileiros de datas festivas, e conta com o apoio de várias entidades representativas da categoria, como por exemplo, a Associação Profissional dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado do Rio de Janeiro Fundação do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (25 anos)

Morte do cineasta italiano naturalizado norte-americano Francesco Rosario Capra, o Frank Capra (30 anos) - tido como um dos mais importantes cineastas de sua geração, foi presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entre 1935 a 1939 Entra em vigor a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (em inglês, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) (40 anos) - tratado internacional aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, tida como uma declaração de direitos das mulheres Dia do Biólogo - a data coincide com o dia de sanção da lei que regulamentou a profissão

Nascimento do compositor, pianista e diretor musical argentino Ariel Ramírez (100 anos) Nascimento da filósofa e educadora paulista Marilena Chauí (80 anos) Papa Francisco canoniza Madre Teresa de Calcutá, que passa a ser chamada Santa Teresa de Calcutá (5 anos)

Nascimento do ator, compositor, roteirista, comediante e apresentador fluminense Marcelo Adnet (40 anos) Nascimento do cantor, pianista e compositor britânico Freddie Mercury (75 anos) - fundador da banda britânica Queen Nascimento do músico, maestro e professor brasileiro de origem polonesa Saul Herz Morelenbaum, o Henrique Morelenbaum (90 anos) Dia Internacional da Caridade - data reconhecida pela ONU Dia Internacional da Mulher Indígena - comemoração instituída em memória da indígena aymará Bartolina Siza Maturana, que lutou contra os colonizadores espanhóis na região da atual Bolívia Dia da Amazônia

Dia Internacional de Ação pela Igualdade da Mulher

Nascimento da ciclista catarinense Squel Stein (30 anos) - um dos maiores nomes do ciclismo BMX feminino Nascimento do cantor e compositor paulistano Maurício Alberto Kaiserman, o Morris Albert (70 anos) Nascimento do guitarrista, cantor e compositor norte-americano Charles Hardin Holley, o Buddy Holly (85 anos) Toma posse o presidente brasileiro João Goulart e inicia-se o primeiro regime parlamentarista do país (60 anos) Dia da Independência do Brasil Inauguração do Panteão da Pátria (35 anos) A Rádio Sociedade (atual Rádio MEC) entra no ar (99 anos) A Rádio Sociedade, doada ao Ministério da Educação e Saúde Pública, passou a se chamar Rádio Ministério da Educação (85 anos)

Nascimento do compositor alagoano Airton Amorim (100 anos) Nascimento da cantora e compositora fluminense Fernanda Abreu (60 anos) Dia Mundial da Alfabetização - data reconhecida pela ONU Dia da Festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira da cidade de São Paulo Fundação da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo (470 anos)

Morte da pianista fluminense Magda Tagliaferro (35 anos) Morte do pintor francês Henri de Toulouse-Lautrec (120 anos) - revolucionou o design gráfico dos cartazes publicitários, ajudando a definir o estilo que seria posteriormente conhecido como art nouveau Morte do político e estadista chinês Mao Tsé-Tung (45 anos) John Lennon lança o álbum Imagine, como um tributo à paz (50 anos)

Nascimento do ex-tenista catarinense Gustavo Kuerten (45 anos) Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio - data que surge por iniciativa da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, que conta com o apoio de organizações de prevenção ao comportamento suicida em todo o mundo

Nascimento do cronista e jornalista gaúcho Tarso de Castro (80 anos) - fundador da revista O Pasquim Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos responsabiliza o governo brasileiro pelas mortes dos guerrilheiros comunistas Carlos Lamarca, Carlos Marighella e José Campos Barreto e determina uma indenização às suas famílias (25 anos) Ataque às Torres Gêmeas, do complexo empresarial do World Trade Center, na cidade de Nova York (20 anos) - atentado conhecido como Ataques de 11 de setembro de 2001 (ou, internacionalmente, 9/11), quando, em ataques suicidas, dois aviões colidiram contra as torres do World Trade Center. Um terceiro avião colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e a quarta aeronave caiu em um campo aberto próximo de Shanksville, na Pensilvânia. Todos os ataques foram coordenados pela organização fundamentalista islâmica Al Qaeda Inaugurado o Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro, no décimo aniversário dos Ataques de 11 de setembro (dez anos) - localizado onde ficavam as torres do World Trade Center em Nova York, Estados Unidos, destruídas nos ataques de 11 de setembro de 2001 Dia Nacional do Cerrado

Nascimento do poeta paulista Álvares de Azevedo (190 anos) Morte do regente cearense Eleazar de Carvalho (25 anos) Nascimento do músico paulista Roger Moreira (65 anos) - principal idealizador, compositor, guitarrista e vocalista da banda de rock Ultraje a Rigor Morte do político gaúcho e ex-presidente do Brasil Ernesto Geisel (25 anos) - foi um político e militar brasileiro, que entre 1974 e 1979 foi o 29º presidente do Brasil, sendo o quarto na ditadura militar Inauguração do Memorial JK (40 anos) Inauguração do Theatro Municipal de São Paulo (110 anos) Inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro (85 anos)

Instituição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) (55 anos) Dia da Cachaça Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas - comemoração instituída pela Lei nº 12.646, de 16 de maio de 2012; tem por fim marcar a data do início do acidente radiológico de Goiânia, ocorrido a partir de 13 de setembro de 1987

Nascimento do frade franciscano, cardeal e escritor catarinense dom Paulo Evaristo Arns (100 anos) Morte do cantor, compositor e instrumentista gaúcho Mateus Nunes, o Caco Velho (50 anos) - o apelido Caco Velho foi-lhe dado por sempre cantar a canção Caco Velho, de Ary Barroso, em suas apresentações Nascimento do jogador e treinador de futebol fluminense Tomás Soares da Silva, o Zizinho (100 anos) - foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1950 e é o ídolo de Pelé. Em 1999, foi eleito o quarto maior jogador brasileiro de todos os tempos pela IFFHS Nascimento do cantor e compositor paranaense Arrigo Barnabé (70 anos) - expoente da Vanguarda Paulistana Dia Latino-Americano e Caribenho da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação - data consagrada em homenagem ao programa Viva Maria, produzido e apresentado pela jornalista e radialista Mara Régia, uma das brasileiras fundadoras da Rede de Jornalistas com Visão de Gênero das Américas, criada em 2016 Entra no ar o programa Viva Maria, pela Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia (40 anos)

Dia Internacional da Democracia - data reconhecida pela ONU

Morte de ativista feminista, bióloga e política paulista Bertha Lutz (45 anos) Nascimento do cantor e compositor de jazz norte-americano John Carl Hendricks, o Jon Hendricks (100 anos) Morte do compositor paulista Carlos Gomes (125 anos) Nascimento da atriz paulista Yara Amaral (85 anos) - conhecida por sua atuação no teatro, cinema e televisão, faleceu na tragédia do Bateu Mouche, no revéillon de 1988 para 1989 Nascimento do cantor e compositor de samba fluminense José Flores de Jesus, o Zé Keti (100 anos) Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio - data reconhecida pela ONU

Morte do militar e guerrilheiro fluminense Carlos Lamarca (50 anos) - militante da VPR, grupo de guerrilha brasileiro que lutou contra o regime militar Nascimento da cantora fluminense Eva Correia José Maria, a Evinha (70 anos) - integrante do Trio Esperança Primeira versão do sistema operacional de código livre Linux é lançada na internet (30 anos) Início do movimento Occupy Wall Street nos Estados Unidos (10 anos)

Nascimento do técnico gaúcho Oswaldo Brandão (105 anos) - ídolo do Corinthians e do Palmeiras Promulgada a Constituição Brasileira de 1946 (75 anos) - foi notadamente um avanço da democracia e das liberdades individuais do cidadão, após o período de rompimento democrático conhecido como Estado Novo Dia Nacional da Televisão - comemoração instituída pela Lei nº 10.255/2001 e marca a data da inauguração da PFR-3 TV Difusora (mais tarde TV Tupi), como a primeira emissora de televisão do Brasil e da América Latina, e a quarta do mundo, integrada então ao império Diários e Emissoras Associados Dia do Início da Semana Nacional de Trânsito - instituída pela Resolução 420/1969 e ratificada no Artigo 326º da Lei nº 9.503/1997, que instituiu o Código Nacional de Trânsito no Brasil

Nascimento do educador e filósofo pernambucano Paulo Freire (100 anos) Barco Sobral Santos II afunda no Rio Amazonas, matando 300 pessoas (40 anos)

Nascimento do baterista de jazz norte-americano Foreststorn Hamilton, o Chico Hamilton (100 anos) O primeiro Festival de Cinema de Cannes é realizado (75 anos) - é um dos mais prestigiados e famosos festivais de cinema do mundo. Acontece todos os anos, no mês de maio, na cidade francesa de Cannes. O mercado do filme (marché du film) acontece paralelamente ao festival

Nascimento do escritor britânico Herbert George Wells, conhecido como H. G. Wells (155 anos) - célebre autor de romances científicos, que durante o século 20 se tornariam obras essenciais para o gênero da ficção científica, como os livros A Máquina do Tempo, O Homem Invisível e A Guerra dos Mundos Dilma Rousseff se torna a primeira mulher a fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU (dez anos) Dia Internacional da Paz - data reconhecida pela ONU Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência Dia da Árvore Dia Mundial do Doente de Mal de Alzheimer - comemoração que foi instituída em 1994 e que está oficializada no Brasil como Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. Tem por fim marcar a data da fundação da Doente de Mal de Alzheimer Internacional, que foi criada com apoio da Organização Mundial da Saúde

Nascimento da atriz fluminense Odete Cipriano Serpa, a Yara Cortes (100 anos) Nascimento do violonista e compositor paulista Dilermando Reis (105 anos) - considerado por muitos o mais influente violonista do Brasil Dia Mundial sem Carro Equinócio de Primavera no Hemisfério Sul Dia do Atleta Paralímpico - instituído a partir do Decreto de Lei nº 12.622, de 8 de maio de 2012. Esta data é celebrada em sequência ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência Oscar Cox realiza, no campo do Rio Cricket and Athletic Association (RCAA), o primeiro jogo de futebol do Rio de Janeiro (120 anos) - a partida terminou empatada em 1 a 1 e envolveu um time de brasileiros e outro de ingleses, diante de um público de apenas 16 pessoas - das quais 11 eram tenistas sócios do Rio Cricket

Descoberta do oitavo planeta do Sistema Solar, Netuno (175 anos) Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, Meninas e Meninos - comemoração instituída em 1999, a partir da Conferência Mundial da Coalizão contra o Tráfego de Mulheres ou Crianças, realizada na cidade bangladeshiana de Dhaka Dia Internacional das Línguas de Sinais - data reconhecida pela ONU

Morte do cantor e compositor baiano Raimundo Cleto do Espírito Santo, o Tião Motorista (25 anos) Morte do religioso baiano José Gabriel da Costa, o Mestre Gabriel (50 anos) - fundador da União do Vegetal, religião de origem amazônica que utiliza em seu ritual o chá Hoasca

Dia Nacional do Rádio - comemorado em homenagem ao pioneiro da radiodifusão no Brasil, Edgard Roquette-Pinto

Nascimento do escritor gaúcho Luís Fernando Veríssimo (85 anos) Nascimento da tenista estadunidense Serena Williams (40 anos) Nascimento do ator fluminense Eduardo Tornaghi (70 anos) Morte do escritor e diretor de novelas paulista Walter Avancini (20 anos) Dia de São Cosme e Damião (para o catolicismo) Dia Internacional para Eliminação Total das Armas Nucleares - data reconhecida pela ONU Dia Nacional dos Surdos - comemoração instituída pela Lei nº 11.796/2008; marca a data da criação da primeira escola brasileira para surdos, o Colégio Nacional para Surdos-Mudos, na cidade do Rio de Janeiro, atualmente conhecido por Instituto Nacional de Educação de Surdos Dia Mundial do Surdo (comemorado todos os últimos domingos de setembro)

Nascimento do instrumentista e compositor paulista Bonfíglio de Oliveira (130 anos) - considerado um dos maiores instrumentistas de seu tempo, ao lado de Pixinguinha e Luís Americano Dia de São Cosme e Damião (para o candomblé e umbanda) Dia Mundial do Turismo - comemoração instituída pela 3ª Conferência da Organização Mundial do Turismo Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos Dia Marítimo Mundial - comemoração móvel (última sexta-feira de setembro), que está ratificada pela ONU, e instituída pelo Conselho de Administração da Organização Marítima Internacional, anteriormente conhecida como Organização Consultiva Marítima Intergovernamental Tombamento como patrimônio material dos Jardins de Burle Marx em Brasília - conforme Decreto nº 33.224, do governo do Distrito Federal (dez anos)

Morte do escritor, poeta e ensaísta estadunidense Hermann Mellville (130 anos) - autor do clássico Moby Dick e Bartleby, o Escrivão Nascimento do dramaturgo e cineasta fluminense Domingos de Oliveira (85 anos) Morte do trompetista, compositor e bandleader de jazz norte-americano Miles Davis (30 anos) Entra em vigor a Lei do Ventre Livre (150 anos) - a lei libertava todas as crianças nascidas de escravos e todos os escravos pertencentes ao governo Dia Internacional do Acesso Universal à Informação - data reconhecida pela Unesco Dia Mundial da Raiva - marca a data da morte do microbiologista e químico francês Louis Pasteur, que em colaboração com seus colegas, também desenvolveu a primeira vacina eficaz contra a raiva, uma doença totalmente prevenível que, ainda assim, mata uma pessoa a cada dez minutos em média. Data reconhecida pela Organização Mundial da Saúde Dia da Gratidão à Mãe Preta - data criada em memória à Lei do Ventre Livre

Nascimento do pintor italiano Michelangelo Merisi, o Caravaggio (450 anos) Dia Mundial do Coração