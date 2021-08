MEC divulga resultado da lista de espera do Prouni 2021

- A OCDE organiza a Global Money Week, semana mundial de educação financeira para crianças e jovens. No Brasil, a coordenação do evento é feita pela CVM. Saiba mais no link: https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Academico/GMW/globalmoneyweek.html.

- O site vidaedinheiro.gov.br, que era coordenado pela ENEF, segue disponibilizando materiais públicos (gratuitos) de educação financeira nas escolas. Mais informações em: https://www.vidaedinheiro.gov.br/livros-ensino-fundamental/ e https://www.vidaedinheiro.gov.br/livros-ensino-medio/

- Centro CVM/OCDE de Educação e Letramento Financeiro para América Latina e Caribe: https://www.oecd.org/finance/oecd-cvm-financial-education.htm

- Programa Dei Valor do O POVO no Youtube e Tik Tok - o programa leva educação financeira de maneira leve e informativa no Youtube e Tik Tok do O POVO Online e vai ao ar todas as quartas Às 16 horas. https://www.youtube.com/playlist?list=PLCVTqBt-FMLTDvdtFaQh-uyLonzWwnRrR https://www.tiktok.com/@opovoonline?lang=pt-BR

Tags