Homem suspeito de envolvimento em morte de Gegê e Paca é preso em São Paulo

Um homem de 34 anos, suspeito de envolvimento na execução de Rogério Jeremias de Simone, conhecido como Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, chamado de Paca, foi preso pela Polícia de São Paulo na noite dessa quarta-feira, 18. As informações foram divulgadas em nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo.

O suspeito capturado trata-se de Tiago Lourenço de Sá de Lima. Ele se tornou réu do caso em 2019 por duplo homicídio, com concurso material e de pessoas, organização criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. Durante a ação, a polícia constatou que a documentação do foragido estava em nome de um terceiro, sendo confirmada sua real identidade posteriormente.

Antes da prisão, que aconteceu no bairro Butantã, zona leste da capital paulista, os policiais perseguiram o suspeito, após ele desobedecer uma ordem de parada. Em determinado momento, o homem chegou a jogar o automóvel contra os agentes, que revidaram com um disparo. O suspeito teve um ferimento na cabeça e foi socorrido em um pronto socorro, sendo encaminhado depois para o Hospital das Clínicas, onde seguia em observação no momento da publicação desta matéria.

A polícia paulista chegou até Tiago após receber a informação que um foragido da Justiça estaria frequentando a região da Bela Vista, bairro da capital. Ao tomarem conhecimento dos dados do veículo que ele estaria utilizando, os agentes seguiram em diligências e conseguiram localizá-lo. O caso foi registrado como Resistência/Captura de procurado no 77º Departamento Policial.



Em janeiro de 2019, a Polícia Federal prendeu, também em São Paulo, Jefte Ferreira Santos, outro suspeito de envolvimento no assassinato da dupla. Ele estava no município de Itanhaém, litoral sul de São Paulo, de acordo com informações da superintendente da Polícia Federal no Ceará, Vanessa Souza. "Ele integrou o grupo fornecendo apoio logístico, na reserva do hotel, nos pagamentos, então irá responder por integrar organização criminosa", explicou.

O POVO buscou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará para obter mais informações sobre o caso, mas foi comunicado, por e-mail, que apenas o órgão paulista atenderia a demanda.

