MEC abre novas vagas em curso para professor de alfabetização

O Ensina Brasil está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Desenvolvimento de Lideranças. A oportunidade é remunerada e destinada a jovens graduados em diversas áreas de bacharelado e licenciatura, que queiram atuar em escolas da rede pública do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Pernambuco. Os interessados têm até o dia 20 de setembro para realizar a inscrição por meio do site do programa.

O programa tem como objetivo transformar a educação no Brasil, faz parte da rede global Teach for All, presente em mais de 60 países pelo mundo, e que já impactou cerca de 80 mil estudantes brasileiros. Ao longo de dois anos, além da experiência com os alunos, os selecionados terão cerca de 500 horas de formação presencial e/ou virtual para desenvolver competências como resolução de problemas, criatividade, inovação e mentalidade de crescimento.

Para isso, são oferecidas mentorias personalizadas, acesso a programas de formação continuada, cursos em universidades parceiras da entidade e certificações reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). O objetivo é que após os dois anos e todas as formações, os integrantes da rede continuem gerando impacto ao longo de suas trajetórias profissionais.

Atualmente, o Ensina Brasil atua nas cidades de Vitória e Cariacica, no Espírito Santo; Caruaru e Petrolina, em Pernambuco; São Luís, Açailândia, Imperatriz e Alcântara, no Maranhão; Luziânia, em Goiás e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A cada edição são definidos novos municípios.

Critérios para participar do processo seletivo:

- Ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a);



- Português fluente;



- Curso superior completo, de licenciatura ou bacharelado, concluído entre dezembro de 2012 e janeiro de 2022; (Caso já atue como professor das redes públicas de ensino em que o Ensina Brasil atua, o interessado poderá se inscrever com curso superior completo, nas modalidades licenciatura ou bacharelado, concluído entre dezembro de 2007 e janeiro de 2022.)



- Diploma de graduação em licenciatura ou bacharelado reconhecido pelo MEC;



- Disponibilidade para participar da formação inicial com 2 módulos:



- Módulo online de até 45 horas em dezembro de 2021, podendo haver dedicação síncrona em horário não comercial (cerca de 15 horas), com o restante da dedicação assíncrona;

- Módulo online de até 40 horas semanais em janeiro de 2022, a partir do dia 3, de forma síncrona em horário comercial.



- Disponibilidade para participar a partir do início das aulas em 2022 e permanecer por 2 anos letivos no programa. Normalmente o início das aulas se dá em fevereiro, mas devido à pandemia de Covid-19, essa confirmação ocorrerá ao longo do segundo semestre;



- Disponibilidade para morar fora de sua cidade por 2 anos, a partir de fevereiro de 2022. O participante deve estar apto para mudar de Estado ou Município caso não seja alocado no seu local de residência. (Professores de redes de educação nas quais o programa atua têm preferência para permanecer nelas, se assim desejarem.)

