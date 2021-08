Defesa suspende realização de desfile cívico-militar em 7 de setembro

Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Cabeto, foi convidado para ser secretário da Saúde algumas vezes. Por Cid Gomes no governo, por Roberto Cláudio em Fortaleza. Por Camilo Santana (PT), a princípio não aceitou. Concordou então em ser consultor. Fez diagnóstico interno da Secretaria da Saúde. Para o segundo governo Camilo, ele aceitou. Ainda assim, tinha questões pessoais pendentes e só no terceiro mês do governo ele tomou posse. Curioso que, após tantas recusas, tenha calhado de virar secretário logo quando estoura uma pandemia. Quanto azar. Ou quanta sorte.

Em 1º de março deste ano, a repórter Marcela Tosi e eu entrevistamos Cabeto. No meio daquela semana, o Ceará viria a entrar no segundo lockdown. Perguntei a ele sobre o sentimento de finalmente ter aceitado ser secretário em um momento como esse. "Eu fico feliz de ter aceito. Dá um enorme prazer poder colaborar. Não é fácil porque você não é compreendido e os conflitos são grandes quando você quer mudar as coisas, romper fronteiras. Não teria sentido aceitar se não fosse para isso, então eu já sabia que enfrentaria muitas dificuldades."

Porém, comandar o enfrentamento da pandemia foi emocionalmente desgastante. "O momento da pandemia trouxe muita aflição. Como profissional da saúde, foi extremamente difícil quando percebi, em fevereiro do ano passado, que a coisa seria muito grave. Ter a perspectiva do número de óbitos, era apavorante. Ao mesmo tempo, me surpreendi positivamente com a capacidade das pessoas em ajudar; tem muito mais gente ajudando que atrapalhando. Hoje me sinto com esperança, acredito que mesmo com tanto sofrimento sairemos melhor, e feliz pelo tempo que estou na secretaria."

Ao final da entrevista, ele dizia uma frase que ganha releitura agora: "Vou ficar por todo o tempo em que puder contribuir."

Cabeto é um dos mais renomados cardiologistas do Ceará, e não deixou de atender após virar secretário. Tem como pacientes grandes empresários e políticos cearenses. Perdeu alguns que não concordaram com as políticas no combate à pandemia.

Falei acima de azar e sorte. Camilo deu uma baita sorte por ter Cabeto como secretário na pandemia. Pelo conhecimento, pela convicção, pela determinação para comprar brigas. Mas, também, pelo respaldo que ele tem na área de saúde e perante setores influentes. Se Cabeto sofreu muitas resistências, outros teriam sido devorados vivos.

O momento da saída

Cabeto sai em momento da pandemia sobre relativo controle. Os casos estão em baixa, a rede de saúde está em situação estável. Porém, há a variante Delta. Os casos não são muitos ainda. Mas, como mostra o Rio de Janeiro, o risco é enorme. Ao mesmo tempo, o Estado toma medidas polêmicas. Pediu na Justiça para serem exigidos testes de Covid-19 ou comprovação de vacinação para quem chega ao Estado — o que foi atendido e derrubado em seguida. Na segunda-feira, sem Cabeto ao lado, como se tornou comum nas principais decisões, anunciou o projeto para punir servidores que recusarem vacinação.

A situação da pandemia está hoje assim: controlada, mas tensa. E com riscos.

Cabeto e a política

Cabeto tem atuação política. É filiado ao PSDB e foi dirigente do partido no Ceará. Tem em Tasso Jereissati (PSDB) um dos mais célebres pacientes e interlocutores. Além disso, Cabeto tem visão de saúde para além do atendimento. Enxerga o setor, a partir da pesquisa e da educação, como vetores potenciais do desenvolvimento econômico.

Tem também a política no DNA. É neto de José Martins Rodrigues, um dos mais importantes políticos cearenses no século XX, ex-deputado federal cuja atuação começou na República Velha, passou pelo exercício de cargos de direção na ditadura do Estado Novo e teve papel destacado como líder do antigo PSD. Foi um dos organizadores do MDB, até ter a carreira encerrada ao ter o mandato cassado pelo AI-5, ao qual se opôs.

Cabeto tem o nome em homenagem ao tio, Carlos Roberto Martins Rodrigues, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), um dos maiores juristas do Ceará. Um ávido leitor do O POVO. E uma pessoa extremamente generosa, que fazia questão de telefonar vez por outra para mim e outros jornalistas, quando um texto lhe agradava.

