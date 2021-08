Morre Duda MendonÃ§a, o marqueteiro que ajudou a eleger Lula

Morreu aos 77 anos Duda Mendonça, um dos mais célebres nomes do marketing político no Brasil. Ele estava com câncer no cérebro e estava internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação é do jornalista Lauro Jardim, do O Globo.

Duda fez fama como marqueteiro de nomes como Paulo Maluf. E chegou ao auge da carreira em 2002, quando comandou a campanha que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente. Ele foi responsável por uma mudança na comunicação do candidato, simbolizada no slogan "Lulinha paz e amor".

Em Fortaleza, ele participou da campanha de reeleição de Luizianne Lins (PT) como prefeita, em 2008, e da candidatura de Elmano de Freitas (PT), que a petista tentou emplacar como sucessor em 2021, esta sem sucesso.

