Quando a pressa vira regra, o risco vira rotina no trânsito

Quando a pressa vira regra, o risco vira rotina no trânsitoDados do Detran no Ceará apontam que a pressa e a imprudência são fatores que se repetem nas infrações mais comuns no Estado
A cultura da pressa, da disputa por espaço e a sensação de impunidade transforma o trânsito em um ambiente hostil, mas adotar uma postura de direção defensiva e de respeito mútuo é fundamental para garantir a segurança de todos os usuários das vias.
Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) mostram que a imprudência segue como um dos principais problemas enfrentados nas vias do Estado. Entre janeiro e novembro de 2025, o excesso de velocidade liderou o ranking de infrações mais cometidas, com mais de 199 mil registros de veículos transitando até 20% acima do limite permitido.
Outros 35 mil flagrantes foram por velocidade entre 20% e 50% acima do permitido, além de mais de 11 mil casos de condutores que ultrapassaram o limite em mais de 50%, um comportamento diretamente associado ao aumento da gravidade dos acidentes.
O levantamento também revela mais de 24 mil autuações por avanço de sinal vermelho no período, uma infração comum em cruzamentos e frequentemente ligada a colisões laterais, consideradas entre as mais perigosas no ambiente urbano.
Foi o que aconteceu no dia 11 de janeiro com a consultora de vendas Andrezza Castro, de 30 anos. Ela e o noivo relatam que se envolveram em um acidente de trânsito, quando a motorista do outro carro avançou o sinal do cruzamento das ruas João Cordeiro e Padre Valdevino no Centro da cidade.
“Ela supôs que daria tempo de passar no sinal amarelo, sendo que calculou errado e acabou passando quando o sinal já estava vermelho para ela e verde para nós. Devido ao uso do cinto de segurança, os danos físicos foram poucos, só cortes superficiais. Fica o dano emocional, pois o susto e o nervosismo são grandes; além do dano material, pois o prejuízo do carro foi alto. Como a câmera de segurança não registrou o acidente, vamos arcar com essa despesa, que não estava nos nossos planos e poderia ser evitada apenas respeitando os semáforos”, conta Andrezza.
Ranking das infrações mais cometidas no Ceará – janeiro a novembro de 2025
- Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% – 199.024 registros
- Multa por não identificação do condutor infrator, pessoa jurídica – 187.248 registros
- Deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias após a transferência – 121.360 registros
- Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% – 35.082 registros
- Avançar o sinal vermelho do semáforo – 24.923 registros
- Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% – 11.508 registros
- Dirigir veículo sem usar o cinto de segurança – aproximadamente 13 mil registros
- Conduzir motocicleta sem capacete de segurança – aproximadamente 11 mil registros
Fonte: Detran Ceará
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o excesso de velocidade está associado a uma em cada quatro mortes no trânsito. Em situações como atropelamentos, trafegar dentro do limite permitido amplia as chances de reação do condutor e pode evitar desfechos mais graves, já que quanto maior a velocidade do veículo, maior é a força do impacto em um eventual acidente.
Olhar uma notificação no celular enquanto dirige, consumir bebida alcoólica antes de assumir o volante ou ignorar o uso do cinto de segurança também são atitudes que ainda fazem parte da rotina de muitos motoristas, mesmo diante de alertas constantes sobre os riscos envolvidos.
A falsa sensação de controle e a ideia de que “nunca vai acontecer comigo” contribuem para a normalização desses comportamentos, criando um ambiente de risco permanente nas vias urbanas e nas rodovias.
Para a analista de Trânsito e Transportes para Assuntos Educacionais do Detran Ceará, Diana Freitas, dirigir exige mais do que habilidade técnica.
“Precisamos entender que não temos controle total sobre a via. O nosso estado físico e psicológico muda de um dia para o outro, influenciado por cansaço, estresse e acontecimentos do cotidiano, o que interfere diretamente no desempenho ao volante. Além disso, no trânsito interagimos com outras pessoas que também trazem suas próprias situações de vida, somadas a fatores externos, como condições da via, do veículo, do clima e do fluxo”, explica.
A especialista reforça que a direção defensiva vai além da forma como o veículo é conduzido e começa antes mesmo de sair de casa. Avaliar se está em condições físicas e psicológicas para dirigir, programar a rotina para evitar pressa e compreender que o trânsito é um ambiente dinâmico, sujeito a imprevistos, fazem parte de uma postura preventiva no dia a dia.
“Respeitar rigorosamente as normas de trânsito, especialmente os limites de velocidade e a distância de segurança entre os veículos, amplia a capacidade de reação diante de situações inesperadas e reduz significativamente os riscos de sinistros”, garante.
10 dicas por um trânsito mais seguro
- Direção defensiva: a direção defensiva ocorre quando o condutor está sempre preparado e atento para evitar riscos de acidente. As técnicas estão agrupadas em cinco elementos básicos: conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação.
- Quer buzinar? Só quando necessário: tenha paciência no trânsito e evite buzinar por qualquer motivo. A buzina é um item obrigatório, mas deve ser utilizada somente para chamar a atenção de quem está ao seu redor.
- Seta não é opcional do veículo: no trânsito, é preciso existir uma comunicação eficiente entre os condutores. O uso correto das setas é essencial para comunicar as intenções de cada um nas vias. Essa ferramenta permite que os condutores consigam se programar para reduzir a velocidade ou frear a tempo quando necessário.
- Trânsito não é corrida de velocidade: para garantir boas práticas no trânsito, respeite os limites estabelecidos em cada local. Dirigir em uma velocidade segura possibilita que o condutor tenha maior agilidade e segurança caso precise reagir a obstáculos na via.
- Nada de dirigir e mandar mensagem: o uso do celular ao volante, mesmo que por alguns segundos, é tão perigoso quanto dirigir embriagado. Deixe o aparelho guardado, já que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a prática é considerada uma infração gravíssima. Em caso de necessidade, estacione e desligue o veículo para manusear o celular.
- Mantenha distância segura de outros carros: manter distância de outros veículos é essencial para minimizar as consequências de uma distração e prevenir acidentes. A prática facilita que o condutor tenha mais tempo para reagir em uma situação de risco e maior espaço para manobras. Sempre que estiver colado em outro veículo, o condutor deve frear e se distanciar.
- Use cinto ou equipamentos de segurança: segundo estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o uso do cinto de segurança no banco da frente reduz em 45% as chances de lesões graves em acidentes e, nos bancos de trás, os passageiros ficam até 75% mais seguros.
Já para os motociclistas, o uso de capacetes é obrigatório, e as luvas, botas e jaqueta são essenciais para evitar lesões em caso de acidente.
- Respeite a sinalização: o Código de Trânsito Brasileiro apresenta um conjunto de sinais definidos para melhorar a fluidez das vias e aumentar a segurança de motoristas e pedestres. Respeitar a sinalização é uma das principais regras para uma boa convivência no trânsito.
- Realize manutenções periódicas: duas das principais medidas preventivas são a inspeção e manutenção regulares do veículo. Acompanhe o funcionamento dos limpadores de para-brisa, dos pneus, faróis, sistema de freio e correia dentada. Um veículo bem cuidado traz mais segurança.
- Respeite a faixa de pedestres: todo condutor eventualmente é um pedestre no trânsito. Uma boa prática é ser educado e esperar as pessoas atravessarem a faixa e dar passagem para quem precisa.
Fonte: Ministério dos transportes/Governo do Brasil
