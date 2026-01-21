Quando a pressa vira regra, o risco vira rotina no trânsito

Excesso de velocidade liderou o ranking de infrações mais cometidas no Ceará em 2025. No registro, acidente no cruzamento das ruas João Cordeiro e Padre Valdevino, em Fortaleza / Crédito: Arquivo Pessoal

A cultura da pressa, da disputa por espaço e a sensação de impunidade transforma o trânsito em um ambiente hostil, mas adotar uma postura de direção defensiva e de respeito mútuo é fundamental para garantir a segurança de todos os usuários das vias.

Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) mostram que a imprudência segue como um dos principais problemas enfrentados nas vias do Estado. Entre janeiro e novembro de 2025, o excesso de velocidade liderou o ranking de infrações mais cometidas, com mais de 199 mil registros de veículos transitando até 20% acima do limite permitido.



Outros 35 mil flagrantes foram por velocidade entre 20% e 50% acima do permitido, além de mais de 11 mil casos de condutores que ultrapassaram o limite em mais de 50%, um comportamento diretamente associado ao aumento da gravidade dos acidentes.



O levantamento também revela mais de 24 mil autuações por avanço de sinal vermelho no período, uma infração comum em cruzamentos e frequentemente ligada a colisões laterais, consideradas entre as mais perigosas no ambiente urbano.

Foi o que aconteceu no dia 11 de janeiro com a consultora de vendas Andrezza Castro, de 30 anos. Ela e o noivo relatam que se envolveram em um acidente de trânsito, quando a motorista do outro carro avançou o sinal do cruzamento das ruas João Cordeiro e Padre Valdevino no Centro da cidade.

“Ela supôs que daria tempo de passar no sinal amarelo, sendo que calculou errado e acabou passando quando o sinal já estava vermelho para ela e verde para nós. Devido ao uso do cinto de segurança, os danos físicos foram poucos, só cortes superficiais. Fica o dano emocional, pois o susto e o nervosismo são grandes; além do dano material, pois o prejuízo do carro foi alto. Como a câmera de segurança não registrou o acidente, vamos arcar com essa despesa, que não estava nos nossos planos e poderia ser evitada apenas respeitando os semáforos”, conta Andrezza.



Ranking das infrações mais cometidas no Ceará – janeiro a novembro de 2025

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% – 199.024 registros

Multa por não identificação do condutor infrator, pessoa jurídica – 187.248 registros

Deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias após a transferência – 121.360 registros

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% – 35.082 registros

Avançar o sinal vermelho do semáforo – 24.923 registros

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% – 11.508 registros

Dirigir veículo sem usar o cinto de segurança – aproximadamente 13 mil registros

Conduzir motocicleta sem capacete de segurança – aproximadamente 11 mil registros Fonte: Detran Ceará

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o excesso de velocidade está associado a uma em cada quatro mortes no trânsito. Em situações como atropelamentos, trafegar dentro do limite permitido amplia as chances de reação do condutor e pode evitar desfechos mais graves, já que quanto maior a velocidade do veículo, maior é a força do impacto em um eventual acidente.



Olhar uma notificação no celular enquanto dirige, consumir bebida alcoólica antes de assumir o volante ou ignorar o uso do cinto de segurança também são atitudes que ainda fazem parte da rotina de muitos motoristas, mesmo diante de alertas constantes sobre os riscos envolvidos.

A falsa sensação de controle e a ideia de que “nunca vai acontecer comigo” contribuem para a normalização desses comportamentos, criando um ambiente de risco permanente nas vias urbanas e nas rodovias.

Para a analista de Trânsito e Transportes para Assuntos Educacionais do Detran Ceará, Diana Freitas, dirigir exige mais do que habilidade técnica.

“Precisamos entender que não temos controle total sobre a via. O nosso estado físico e psicológico muda de um dia para o outro, influenciado por cansaço, estresse e acontecimentos do cotidiano, o que interfere diretamente no desempenho ao volante. Além disso, no trânsito interagimos com outras pessoas que também trazem suas próprias situações de vida, somadas a fatores externos, como condições da via, do veículo, do clima e do fluxo”, explica.



A especialista reforça que a direção defensiva vai além da forma como o veículo é conduzido e começa antes mesmo de sair de casa. Avaliar se está em condições físicas e psicológicas para dirigir, programar a rotina para evitar pressa e compreender que o trânsito é um ambiente dinâmico, sujeito a imprevistos, fazem parte de uma postura preventiva no dia a dia.

“Respeitar rigorosamente as normas de trânsito, especialmente os limites de velocidade e a distância de segurança entre os veículos, amplia a capacidade de reação diante de situações inesperadas e reduz significativamente os riscos de sinistros”, garante.

