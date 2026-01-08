A epidemia silenciosa: o contexto de acidentes de motocicletas no Ceará

Ceará registrou aumento de 9,6% no número de óbitos ocasionados por sinistros envolvendo motocicletas entre 2013 a 2023. Na foto, Samu atende motoqueiro que se chocou com carro na Avenida Aguanambi, em setembro de 2025 / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

O crescimento acelerado da frota de motocicletas e a mudança na dinâmica da mobilidade urbana transformaram o trânsito do Ceará em um cenário de alto risco para quem depende das duas rodas. Dados do Atlas da Violência 2025 colocam o Estado como o segundo do Brasil com mais mortes de motociclistas no trânsito (59,5%), ficando atrás apenas do Piauí (69,4%) e superando a média nacional (38,6%). No Ceará, seis a cada dez mortes em sinistros de trânsito envolvem motociclistas, um indicador que evidencia a gravidade do problema.



Sinistro de trânsito é o termo que substitui “acidente de trânsito”, adotado pela ABNT, e se refere a eventos em vias públicas ou áreas abertas ao público que causem danos materiais, lesões a pessoas ou animais, ou prejuízos ao trânsito, envolvendo ao menos um veículo em movimento. Embora os números gerais apontem uma tendência de queda nas mortes no trânsito, a situação específica dos motociclistas segue na contramão. Entre 2013 e 2023, década analisada pelo Atlas da Violência, o total de óbitos em sinistros de trânsito no Estado caiu de 2.362 para 1.394, uma redução de quase 41%. No mesmo período, porém, as mortes de motociclistas aumentaram: passaram de 757 para 830, o que representa um crescimento de 9,6%. O dado revela que, mesmo com avanços pontuais em segurança viária, as políticas e ações ainda não têm sido suficientes para proteger quem utiliza a motocicleta como meio de transporte, trabalho ou sustento.

Em Fortaleza, a dimensão do problema se torna ainda mais evidente. Estima-se que cerca de 380 mil motocicletas circulem diariamente na Capital, considerando condutores particulares, entregadores e trabalhadores por aplicativo, segundo o Ministério dos Transportes. A pandemia de Covid-19 intensificou esse cenário ao impulsionar serviços de entrega e ampliar o uso da moto como alternativa rápida e de baixo custo, aumentando a exposição ao risco em vias muitas vezes mal iluminadas, com sinalização precária ou infraestrutura inadequada.

Acesse o Guia do Motociclista Consciente, cartilha orientativa do Governo Federal.

Quando a estatística vira trauma

A realidade por trás dos números aparece na história de Jamilly Nogueira, 26 anos. O primeiro sinistro aconteceu em 2023, durante o Carnaval. “Eu vinha na minha mão, normalmente. Ia fazer uma conversão à esquerda e um cara em um carro foi me ultrapassar. Quando eu virei à esquerda, ele acabou batendo em cheio em mim”, relembra.



Com o impacto, Jamilly foi arremessada contra o veículo e caiu no chão. “Eu não consegui me levantar do chão porque acabei fraturando o ossinho que fica no final da coluna, que a gente chama sacro”. O motorista, segundo ela, estava bastante embriagado. Ela precisou de atendimento médico imediato e ficou em repouso por 30 dias devido à fratura.

Meses depois, já em 2025, um novo sinistro reforçou o trauma. “Eu vinha na BR 116 e um carro precisou parar, freou bruscamente e eu vinha na traseira dele, eu não consegui frear totalmente a moto”, quando bateu na traseira para a lateral direita do carro, relata. Apesar de ferimentos externos leves, Jamilly sofreu uma lesão no rim esquerdo e precisou ficar internada por três dias. A experiência foi decisiva: depois desse episódio, ela vendeu a moto e não anda mais, nem mesmo como passageira.



Fiscalização reduz mortes, mas não muda o cenário estrutural

Resultados pontuais mostram que a fiscalização tem efeito direto na redução da violência viária. Durante o feriado de Natal de 2025, o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) registrou queda de 75% no número de mortes em relação ao mesmo período de 2024 (passou de 4 para uma morte em 2025), além da redução no total de sinistros (de 19 para 10) e de vítimas feridas (de 11 para 6). O balanço aponta que os resultados foram alcançados após o reforço das ações preventivas e fiscalizatórias. Durante o Natal de 2025, foram realizadas 6.022 abordagens a veículos, contra 7.818 no mesmo período de 2024, além de queda de 24% no número de notificações de trânsito, que passaram de 1.857 para 1.412 registros.

No plano nacional, a redução de recursos destinados à segurança viária agrava o cenário. Cortes em investimentos, a queda no financiamento do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset) e o fim do DPVAT enfraqueceram ações de prevenção e educação.