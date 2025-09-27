Cris Pereira: o que se sabe sobre condenação por estupro

Humorista Cris Pereira terá que cumprir 18 anos de prisão em regime fechado / Crédito: Divulgação/Maiara Paganotto

Nesta quinta-feira, 25, a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) condenou o humorista Cris Pereira a 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável. O processo corre em segredo de justiça, limitando o acesso a detalhes sobre o caso. Seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), informações sobre a vítima foram preservadas.

O crime aconteceu em 2021, quando a vítima tinha 3 anos de idade. A condenação é de segunda instância, o que significa que ainda cabe recurso. Em nota ao G1, o TJRS confirmou que o julgamento já foi realizado, mas por se tratar de um processo que tramita em segredo de justiça, não pode fornecer mais informações. Quem é Cris Pereira? Humorista já participou de “A Praça é Nossa” Cristiano Pereira ficou conhecido pelo personagem Gaudêncio, um estereótipo de caipira rude do interior gaúcho, no programa “A Praça é Nossa”. Ele também interpreta Jorge da Borracharia e Claudiovaldo no humorístico, além de acumular 1,4 milhões de seguidores no Instagram e realizar shows de stand-up pelo Brasil.

Caso Cris Pereira: O que diz a acusação? Mesmo sob segredo de justiça, a advogada da mãe da vítima, Aline Rubenich, afirmou em comunicado publicado em redes sociais que, “paralelamente ao processo criminal, o condenado buscou judicialmente imputar alienação parental à mãe da vítima”. “Esse expediente, infelizmente, é recorrente em casos de violência, onde mulheres e mães são perseguidas judicialmente. A decisão unânime escancara a gravidade de um caso emblemático de violência já julgado no Estado e marca uma resposta contundente da Justiça contra crimes cometidos contra crianças e adolescentes”, completou a advogada.