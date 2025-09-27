Cris Pereira: o que se sabe sobre condenação por estupro

Cris Pereira: o que se sabe sobre condenação por estuproConhecido por sua aparição no programa "A Praça é Nossa", humorista foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado. Veja o que se sabe sobre caso
Nesta quinta-feira, 25, a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) condenou o humorista Cris Pereira a 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável.
O processo corre em segredo de justiça, limitando o acesso a detalhes sobre o caso. Seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), informações sobre a vítima foram preservadas.
O crime aconteceu em 2021, quando a vítima tinha 3 anos de idade. A condenação é de segunda instância, o que significa que ainda cabe recurso.
Em nota ao G1, o TJRS confirmou que o julgamento já foi realizado, mas por se tratar de um processo que tramita em segredo de justiça, não pode fornecer mais informações.
Quem é Cris Pereira? Humorista já participou de “A Praça é Nossa”
Cristiano Pereira ficou conhecido pelo personagem Gaudêncio, um estereótipo de caipira rude do interior gaúcho, no programa “A Praça é Nossa”.
Ele também interpreta Jorge da Borracharia e Claudiovaldo no humorístico, além de acumular 1,4 milhões de seguidores no Instagram e realizar shows de stand-up pelo Brasil.
Caso Cris Pereira: O que diz a acusação?
Mesmo sob segredo de justiça, a advogada da mãe da vítima, Aline Rubenich, afirmou em comunicado publicado em redes sociais que, “paralelamente ao processo criminal, o condenado buscou judicialmente imputar alienação parental à mãe da vítima”.
“Esse expediente, infelizmente, é recorrente em casos de violência, onde mulheres e mães são perseguidas judicialmente. A decisão unânime escancara a gravidade de um caso emblemático de violência já julgado no Estado e marca uma resposta contundente da Justiça contra crimes cometidos contra crianças e adolescentes”, completou a advogada.
O que diz a defesa de Cris Pereira?
Também em comunicado, o advogado de Cris Pereira, Edson Cunha, afirmou que seu cliente foi absolvido em primeira instância. “Todos os laudos periciais confirmaram a inexistência do fato. Irresignada, a ex-namorada contratou advogado particular para recorrer da sentença que absolveu e inocentou Cristiano",diz o texto publicado pela defesa.
“No julgamento em segundo grau, contudo, houve decisão que contrariou as provas periciais produzidas em juízo, conferindo peso a atestados particulares apresentados pela assistência da acusação”, diz trecho.
O comunicado também afirma “confiança” no reconhecimento do equívoco de julgamento no TJRS, destacando que “nenhuma das provas efetivamente produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi devidamente apreciada no julgamento de segunda instância”.
Por fim, a defesa alega que tem plena convicção da inocência de Cristiano Pereira e que confia no Poder Judiciário.