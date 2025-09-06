8 de setembro é feriado em Maranguape; veja o que funciona e programação religiosa

8 de setembro é feriado em Maranguape; veja o que funciona e programação religiosaApós celebrar o feriado da Independência da República, Maranguape comemora o Dia de Nossa Senhora da Penha. Saiba mais e confira o que funciona nesta segunda-feira, 8
Nesta segunda-feira, 8, Maranguape celebra o Dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Município. Por conta dos festejos, a data é feriado municipal facultativo e também marca o último dia de novenário em honra à padroeira.
A seguir, saiba o que abre e conheça mais um pouco da história do feriado.
Festejos de Nossa Senhora da Penha: confira a programação
A programação dos festejos começou no dia 29 de agosto. Ao longo de mais de uma semana, houve procissão, hasteamento da bandeira, novenas,missas e a caminhada para o Horto de Nossa Senhora da Penha, localizado no alto da serra, no Novo Maranguape.
A Festa de Nossa Senhora da Penha é um dos momentos mais importantes do calendário religioso e cultural de Maranguape, unindo fé, tradição e participação comunitária.
Confira a programação
- 6h: Caminhada saindo do patamar da Igreja Matriz para o Horto de Nossa Senhora da Penha
- 7h: Santa Missa no Horto
- 9h: Santa Missa Solene
- 19h: Santa Missa
Após a Santa Missa, haverá o bingo de uma moto e outros prêmios na confraternização entre os fiéis.
Dia de Nossa Senhora da Penha em Maranguape: o que abre e o que fecha
Decretado como feriado municipal, o Dia de Nossa Senhora da Penha é um feriado facultativo. Segundo o Sindicato dos Empregados no Comércio de Maranguape e Pacatuba (SINCOMMAP), os comércios não funcionam, pois não entraram em convenção.
Farmácias e supermercados funcionam por serem considerados serviços essenciais.
Serviços como hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) também funcionam normalmente. Até o momento, a Prefeitura não anunciou se as funções administrativas serão suspensas pelo feriado ou se serão mantidas.
Nossa Senhora da Penha: santa divide título de padroeira do Município
Desmembrada de Fortaleza em 1851, Maranguape tornou-se uma cidade apenas em 1869, mantendo-se até hoje com um centro histórico que preserva igrejas e casarões que datam da época. O nome do município vem de uma palavra originária do idioma tupi e significa “vale da batalha”.
Um de seus pontos históricos é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, fundada em 1849 e que se mantém como o mais antigo templo católico da Cidade. Lá também registra-se um fato curioso, pois na mesma igreja há a devoção para dois padroeiros, Nossa Senhora da Penha e São Sebastião.
O segundo foi escolhido pela proteção em uma epidemia de cólera que se abateu contra a o território em 1862. Desde então, assim como Nossa Senhora da Penha, ele ganhou um feriado municipal em sua homenagem, celebrado no dia 20 de janeiro com missas e festas que simbolizam a fé e a esperança da população.