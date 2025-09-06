8 de setembro é feriado em Maranguape; veja o que funciona e programação religiosa

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha foi pintada recentemente, ganhando tons de azul em sua arquitetura preservada até os dias de hoje / Crédito: Divulgação/Pascom Maranguape

Nesta segunda-feira, 8, Maranguape celebra o Dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Município. Por conta dos festejos, a data é feriado municipal facultativo e também marca o último dia de novenário em honra à padroeira. A seguir, saiba o que abre e conheça mais um pouco da história do feriado.

Festejos de Nossa Senhora da Penha: confira a programação A programação dos festejos começou no dia 29 de agosto. Ao longo de mais de uma semana, houve procissão, hasteamento da bandeira, novenas,missas e a caminhada para o Horto de Nossa Senhora da Penha, localizado no alto da serra, no Novo Maranguape. A Festa de Nossa Senhora da Penha é um dos momentos mais importantes do calendário religioso e cultural de Maranguape, unindo fé, tradição e participação comunitária. Confira a programação 6h: Caminhada saindo do patamar da Igreja Matriz para o Horto de Nossa Senhora da Penha

7h: Santa Missa no Horto

9h: Santa Missa Solene

19h: Santa Missa Após a Santa Missa, haverá o bingo de uma moto e outros prêmios na confraternização entre os fiéis.

Dia de Nossa Senhora da Penha em Maranguape: o que abre e o que fecha Decretado como feriado municipal, o Dia de Nossa Senhora da Penha é um feriado facultativo. Segundo o Sindicato dos Empregados no Comércio de Maranguape e Pacatuba (SINCOMMAP), os comércios não funcionam, pois não entraram em convenção.

Farmácias e supermercados funcionam por serem considerados serviços essenciais. Serviços como hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) também funcionam normalmente. Até o momento, a Prefeitura não anunciou se as funções administrativas serão suspensas pelo feriado ou se serão mantidas. Nossa Senhora da Penha: santa divide título de padroeira do Município Desmembrada de Fortaleza em 1851, Maranguape tornou-se uma cidade apenas em 1869, mantendo-se até hoje com um centro histórico que preserva igrejas e casarões que datam da época. O nome do município vem de uma palavra originária do idioma tupi e significa “vale da batalha”.