Estudos e novos medicamentos geram inovações nos cuidados

Apesar da quantidade de novos tratamentos para diabetes e obesidade (como terapias com uso de células-tronco, formulações de insulina e medicamentos que visam o controle da glicemia e a perda de peso), o número de pessoas com alterações metabólicas que tem acesso a tais tratamentos, bem como a um plano de acompanhamento, ainda é considerado pequeno.

O médico endocrinologista e professor da Universidade de Campinas (Unicamp), Bruno Geloneze, lembra a evolução dos tratamentos: "Entre os anos 1970 e o início dos anos 1990, foram descobertos hormônios produzidos pelo tubo digestivo, pelo intestino e até pelo estômago. Percebeu-se que pessoas com excesso de hormônios que dão fome ganhavam mais peso".